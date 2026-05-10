Власти Кузбасса не подтвердили информацию о массовом забое скота на ферме в районе поселка Ваганово Промышленновского округа. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что около молочного комплекса выставили блокпосты, а животных начали уничтожать, как в Новосибирской области.

Издание NGS42.ru пишет, что в редакцию обратились жители Промышленновского района. Те рассказали о том, что они увидели КПП на въезде к молочному комплексу АО «Ваганово». «Оцепили одну ферму, говорят, ждут результатов анализов», — рассказала одна из жительниц поселка, расположенного недалеко от объекта.

Еще несколько человек заявили, что на территории комплекса второй день «якобы идет массовый забой дойного стада» и уже «усыпили около 2 тысяч голов». Жители попросили журналистов выяснить, что именно происходит на предприятии, опасаясь введения карантина и возможного забоя скота.

В самом АО «Ваганово» пояснили, что контрольно-пропускные пункты выставили по рекомендации ветеринарной службы, а комплекс продолжает работать.

«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Среди крупного рогатого скота выявлены случаи нодулярного дерматита. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», — прокомментировал гендиректор АО «Ваганово», депутат заксобрания Кемеровской области от «Единой России» Роман Майер.

Начальник управления ветеринарии Кузбасса Сергей Лысенко сообщил, что его ведомство контролирует эпизоотическую ситуацию и в случае необходимости усиливает меры по ветеринарной безопасности.

«На предприятии в Промышленновском округе усилен санитарный режим, организовано дополнительное обследование поголовья, проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки», — сказал он.

Сейчас ветеринарные службы выясняют, как инфекция попала на территорию комплекса. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.