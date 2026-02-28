В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве супругов, тела которых обнаружили 26 февраля в частном доме в Прокопьевске. Об этом сообщает СУ СК России по области.

Им оказался 39-летний местный житель. В сообщении ведомства сказано, что решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

По информации местных телеграм-каналов, тело 60-летнего главы семьи обнаружили в гараже, 56-летнюю супругу нашли в спальне. Источник в правоохранительных органах сообщил NGS42.ru, что женщину зарезали, а мужчину застрелили.

По словам источника, правоохранители рассматривают версию, что семью могли убить из-за бизнеса мужчины и накопившихся долгов. Погибшая женщина преподавала иностранный язык. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Прокопьевск.ру» сообщает, что погибшая работала в школе №18. По сведениям aif.ru, ее педагогический стаж насчитывал около 30 лет. В школе отметили, что в этом учебном году она ушла на пенсию. Коллеги отзываются о ней как о спокойном и доброжелательном учителе, который занимался не только уроками, но и воспитательной работой.

