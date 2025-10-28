Властям стоит усовершенствовать систему штрафов и позволить наказывать работодателей, которые помогают нелегальным мигрантам въезжать в Россию, а также дают им работу и не платят за них налоги. Об этом «Абзацу» рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, правительству стоит ввести прогрессивную шкалу штрафов для таких предпринимателей, чтобы защитить «добросовестных» владельцев бизнеса. Он добавил, что такая мера снизит количество желающих сэкономить на налогах.

Суммы штрафов, как отметил глава партии, должны быть внушительными, чтобы позволить госорганам подавать иски о банкротстве к предпринимателям, которые работают с мигрантами по такой схеме. Он отметил, что необходимо также привлечь к субсидиарной ответственности «реальных контролирующих лиц».

«ЛДПР считает разумным защитить добросовестный бизнес, делающий ставку на коренное население России и легально приглашенных иностранных специалистов. Их затраты выше, чем у жуликоватых конкурентов, привлекающих труд нелегалов», — сообщил Слуцкий.

Инициатива может также сократить поток нелегальных мигрантов в страну, так как сэкономить на уплате налогов при сотрудничестве с ними у предпринимателей уже не получится, отметил он.

Помимо прочего, Слуцкий считает, что государству стоит обязать иностранным сотрудникам отработать ущерб, если нарушенный ими миграционный режим привел к убыткам работодателя. Такую меру, по его словам, необходимо применять лишь в случае, если они не смогут оплатить штрафы.

Ранее «Ведомости» узнали, что суды в России в первой половине 2025 года наложили штрафы более чем на 1,6 млрд рублей за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, которую проанализировало издание, эта сумма в 1,6 раз превышает сумму штрафов за аналогичный период 2024 года — 989,8 млн рублей. Всего за указанный период суды взыскали штрафы с 5638 юрлиц, 373 должностных лиц, 2925 предпринимателей без образования юрлица и еще 610 иных физлиц.

В октябре экономисты из ВШЭ опубликовали результаты исследования, которые показали, что суммарный вклад разных категорий мигрантов в экономику Москвы составил 23-25%. Эксперты подчеркнули, что объемы доходов от труда иностранных работников в два-три раза превышают уровень расходов.