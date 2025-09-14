Два ЧП на железнодорожных путях произошли за сутки в Ленинградской области. Во втором инциденте погиб машинист.

В ночь на 14 сентября в Лужском районе Ленобласти сошли с рельсов три пустых вагона товарного состава. Это произошло на перегоне Строганово — Мшинская. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. К месту ЧП отправились два аварийно-восстановительных поезда. На участке движения Сиверская — Луга есть задержки в движении электричек.

«Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек», — сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Правоохранительные органы рассматривают версию о теракте, на место происшествия выехали саперы.

Второй инцидент произошел утром 14 сентября около станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти — с рельсов сошел тепловоз без вагонов. Жертвой крушения стал машинист, которого зажало в кабине.

«После деблокировки скончался в машине скорой», — прокомментировал Дрозденко в телеграм-канале.

На направлении Луга — Гатчина — Петербург увеличено количество автобусов.

Накануне, 13 сентября, в Орловской области была обнаружена взрывчатка на путях на перегоне Глазуновка — Малоархангельск. При разминировании были ранены трое сотрудников Росгвардии. Двое скончались на месте, третий умер в больнице позднее.