На севере Мали боевики похитили блогера Мариам Сиссе и публично казнили ее, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные власти и родственников погибшей.

«Мою сестру задержали в четверг джихадисты, обвинив в том, что она передавала малийской армии информацию об их перемещениях», — рассказал брат блогера.

Он добавил, что на следующий день Сиссе привезли на мотоцикле на площадь Независимости города Тонку и публично расстреляли. По словам брата погибшей, он находился в толпе людей, ставших свидетелями казни.

Свой блог в TikTok Мариам Сиссе посвятила жизни города Тонка. На нее были подписаны больше 90 тыс. человек.

По данным SCMP, боевики несколько недель назад установили топливную блокаду в Мали, из-за чего правительству страны пришлось закрывать школы. Кроме того, это помешало сбору урожая в нескольких регионах.

Конфликт в Мали продолжается с 2012 года, когда группы туарегов и джихадистов восстали против правительства, стремясь к автономии и созданию независимого государства на севере страны. Через несколько лет деятельность боевиков перекинулась на соседние страны — Нигер и Буркина-Фасо. В 2021 году в Мали произошел переворот, после которого страной правит военная хунта, сдерживающая повстанческое движение.

В 2023 году в Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с джихадистами. Власти ввели комендантский час на территориях страны, которые граничат с Того, Ганой, Мали.

В апреле 2023 года в Мали было совершено нападение на правительственную делегацию, тогда погибли четыре человека и несколько человек пропали без вести. Нападение произошла, когда делегаты направлялись в город Нару на западе стране. Источник Agence France-Presse

на правах анонимности сообщил, что нападение совершили джихадисты.