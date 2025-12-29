Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского по-прежнему является площадкой, которая принимает международные фестивали. Но, поскольку инфраструктура «морально и физически устаревает», сейчас строится новое здание цирка в Мневниковской пойме, которое будет «отражением верха технологий». Об этом глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил в специальном интервью RTVI.

«Известный, я думаю, на Европу (и не только Европу — Азию) цирк на Вернадском, Московский большой цирк, является и с сегодняшним даже состоянием площадкой, которая принимает международные мероприятия. Мы уже несколько лет на его площадке проводим международный фестиваль циркового искусства «Идол»», — сказал Фурсин.

В этом году в фестивале участвовали коллективы из 15 стран, в том числе Азии, Латинской Америки и даже артисты из Европы.

«Но при этом при всем мы понимаем, что инфраструктура морально и физически устаревает, и по каждому направлению мы ставим себе план о либо модернизации, либо строительстве нового, — рассказал Фурсин. — Сейчас строится новый цирк в Мневниковской пойме, который фактически будет отражением верха технологий и многофункциональности — то есть различные платформы, различные виды шоу с водой, с конями, с артистами, с животными, без животных, голографические шоу».

«И по каждому их направлений, то есть по всем видам искусств, по всем жанрам, по всем отраслям культуры ровно именно в этой идеологии мы строим свою политику», — добавил чиновник.

В январе 2025 года был опубликован проект реконструкции цирка на проспекте Вернадского. Предполагалось, что комплекс будет состоять из здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных переходом. Проект вызвал волну критики, в сети запустили петицию против него.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, «с учетом всех высказанных мнений», принято решение построить новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме.

«Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать», — сказал градоначальник.

Решение о дальнейшем использовании здания на проспекте Вернадского будет принято после завершения строительства, отметил мэр.