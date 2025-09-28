В американском городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) произошла стрельба в мормонской церкви (Церкви Иисуса Христа Святых последних дней). Как сообщает ABC News, по меньшей мере шесть человек получили ранения, а само здание храма было подожжено.

Правоохранительные власти заявили, что стрелок «нейтрализован», и угрозы безопасности больше нет. На место происшествия выехали сотрудники ФБР и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выразила поддержку мормонской общине, назвав произошедшее «недопустимым». Генеральный прокурор штата Пэм Бонди охарактеризовала инцидент как «душераздирающий и леденящий душу», призвав молиться за жертв трагедии.

«Насилие в месте отправления культа — трусливый и преступный акт. Мы молимся вместе с жертвами и их семьями в этой ужасной трагедии», — заявил директор ФБР Кэш Пател.

Ранее, 28 сентября, массовый расстрел произошел в штате Северная Каролина. Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Саутпорт. Инцидент произошел в районе яхтенной марины у ресторана American Fish Company.

Стрелок на лодке подплыл к пирсу и открыл огонь по людям на берегу, затем скрылся.

По данным архива Gun Violence Archive, с начала 2025 года в стране было зафиксировано уже более 320 инцидентов со стрельбой, где число пострадавших превышало четырех человек.