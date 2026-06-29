В Москве рассчитывают, что 11 россиян, которые были арестованы в Азербайджане летом 2025 года, в скором времени удастся освободить. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По словам дипломата, этот вопрос будет подниматься и во время визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву, сроки которого «пока находятся в проработке».

«Конечно же, мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня — 1 июля прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем на то, что в скором времени наши граждане будут освобождены», — рассказал Михаил Галузин RTVI.

На Смоленской площади ранее подтверждали RTVI, что держат ситуацию «на особом контроле», а российские дипломаты несколько раз посещали россиян в бакинском СИЗО.

Среди тех, кого задержали, оказались сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан» (глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов — пока единственные, кого отпустили в октябре 2025 года), программисты. Сообщалось и о нескольких туристах, которые не имели отношения ни к СМИ, ни к IT-сфере.

Аресты прошли вскоре после рейда российских силовиков в Екатеринбурге — операция по делу об этнической ОПГ на Урале закончилась смертью двух выходцев из Азербайджана.

В апреле суд в Баку вынес первый приговор по делу — предпринимателя и программиста из Екатеринбурга приговорили к четырем годам колонии по обвинению в отмывании денег, полученные через «незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». В мае по три года заключения получили еще двое россиян.

Наконец, согласно последней информации в азербайджанских СМИ, 19 июня суд вынес приговоры оставшимся восьми российским гражданам — их обвинили в организации наркоторговли из Ирана и киберпреступлениях. Четверых россиян приговорили к четырем годам лишения свободы, еще четверых — к трем годам заключения.

«Сроки визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики в Москву пока находятся ещё в проработке, они ещё окончательно не согласованы», — уточнил Михаил Галузин в беседе с RTVI.

В конце мая посол России в Баку Михаил Евдокимов в интервью информационному агентству Report сообщил, что «идет процесс согласования даты визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву», и поскольку и у Джейхуна Байрамова, и у Сергея Лаврова очень насыщенный рабочий график, этот визит «вероятнее всего, состоится в июле». Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев в беседе с RTVI называл 13 июля в качестве даты рабочего визита министра.