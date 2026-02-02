В Азербайджане в заключении по-прежнему остаются 11 россиян. После освобождения двух граждан — главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова в октябре 2025 года — пока никто больше на свободу не вышел. Последний раз российские дипломаты посещали задержанных перед Новым годом — 30 декабря. Об этом говорится в ответе МИД России на запрос RTVI.

«В бакинском СИЗО остаются ещё 11 человек. Во взаимодействии с другими ведомствами, в частности — с правоохранительными органами Российской Федерации, прорабатываются различные варианты их освобождения», — ответили в российском дипведомстве в ответ на запрос, который RTVI направлял в том числе к ежегодной пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

RTVI интересовался, отпустили ли ещё кого-то помимо сотрудников агентства Sputnik и что произошло с теми, кто был задержан, но потом не появлялся в суде: были ли они также освобождены непублично, рассматриваются ли их дела отдельно от остальных.

На Смоленской площади отметили, что держат ситуацию «на особом контроле». Так, сотрудники посольства России в Азербайджане посещали россиян в бакинском СИЗО 3 июля, 14 июля, 23 июля и 20 августа 2025 года, также дипломаты «поддерживают связь с их родственниками».

«Очередной консульский доступ к нашим гражданам был предоставлен 30 декабря 2025 года», — уточнили в МИД.

Там говорят, что «скорейшее освобождение и возвращение домой всех российских граждан», которые были задержаны в Баку 30 июня и 1 июля 2025 года, остается «безусловным приоритетом» российской стороны.

«В контактах с азербайджанскими партнёрами регулярно ставим вопрос о необходимости безотлагательного решения данной проблемы», — заключили в российском МИД.

Ранее стало известно, что бакинский районный суд продлил еще на 3 месяца срок пребывания под стражей для граждан России. Среди задержанных оказались также IT-специалисты (их обвинили в организации наркоторговли из Ирана и киберпреступлениях). Сообщалось и о нескольких туристах, которые не имели отношения ни к СМИ, ни к IT-сфере.

Аресты прошли вскоре после рейда силовиков в Екатеринбурге — операция по делу об этнической ОПГ на Урале закончилась смертью двух выходцев из Азербайджана — братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые скончались при задержании. МИД Азербайджана выразил Москве «решительный протест», потребовав провести тщательное расследование.