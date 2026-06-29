В Москве исходят из того, что между Россией и Арменией действует соглашение о пограничниках, охраняющих армянскую границу с Ираном и Турцией. Так замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в специальном интервью RTVI ответил на вопрос о том, поступают ли из Еревана сигналы о том, что российским пограничникам придется уйти по мере реализации армяно-американского проекта «маршрут Трампа».

«Я исхожу из того, что у нас действует соглашение с Арменией 1992 года об условиях деятельности наших пограничников на упомянутых вами участках границы, я исхожу из того, что оно будет выполняться», — подчеркнул Михаил Галузин.

Как напомнил замглавы МИД, «маршрут Трампа» пройдёт «через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном».

Российские пограничники покинули международный аэропорт «Звартноц» в Ереване в июле 2024 года. Протокол о завершении 32-летней службы подписали командующий Пограничными войсками Армении Эдгар Гани и начальник Пограничного управления ФСБ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.

1 января 2025 года российские пограничники также покинули контрольно-пропускной пункт на границе Армении и Ирана, на их место пришли сотрудники Службы национальной безопасности республики. Однако они продолжают нести службу вдоль армяно-иранской границы.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники начнут замещать российских военных на границе с Ираном и Турцией, добавив, что это «предусмотрено договором».

Договор между Россией и Арменией о статусе российских пограничных войск был подписан 30 сентября 1992 года. В статье 2 говорится, что Армения «в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской Федерации и коллективной безопасности государств — участников СНГ» делегирует вопросы охраны государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории российским пограничникам. При этом в статье 4 отмечается, что «по мере создания собственных пограничных структур» Армения по согласованию с руководством пограничных войск России «последовательно берет под свою охрану участки границы с Турцией и Ираном», организуя их прикрытие в тесном взаимодействии с российскими пограничниками.

Анкара и Ереван ведут прямые переговоры о разблокировке армяно-турецкой границы. Она закрыта с 1993 года. Тогда Анкара прервала дипломатические отношения с Ереваном в знак поддержки Азербайджана во время первой войны за Карабах. Эксперты отмечают, что технические возможности для этого уже готовы, КПП с армянской стороны отремонтирован.

В 2023 году граница была временно открыта впервые за 30 лет: Армения одной из первых направила гуманитарную помощь Турции после землетрясения.