Выступление кинооператора, участника «Битвы экстрасенсов» Леонида Коновалова перед школьниками в «Орленке» о том, что американцы сфальсифицировали пилотируемые миссии на Луну, было несогласованным и не отражает позиции страны. Так в Минпросвещения отреагировали на лекцию экстрасенса, которая вызвала споры и тысячи комментариев в соцсетях.

«Мнение и несогласованное выступление Л.В. Коновалова „о фальсификации полетов на Луну“ являются его личным суждением, основанном исключительно на его внутренних и профессиональных убеждениях, и никоим образом не соответствуют и не транслируют политики организаторов и партнеров фестиваля в области просвещения подрастающего поколения в сфере кинематографии», — заявили RTVI в Министерстве просвещения России.

Несогласованным назвали выступление Коновалова и в Госфильмофонде, где он работает в должности начальника отдела исследований Департамента развития технологий, методологии и сервисного обслуживания. «Выступление Л.В. Коновалова в ВДЦ «Орленок» о том, что американские лунные миссии «Апполон» (орфография сохранена — прим.ред.) якобы являются мистификациями, является его личной инициативой, не согласованной с Госфильмофондом России, — говорится в ответе организации. — По данному вопросу Госфильмофонд России придерживается официальной позиции Российской Федерации».

Также в Госфильмофонде подтвердили, что Коновалов действительно находился в командировке в «Орленке» с 13 по 20 сентября.

Ранее RTVI обратил внимание, что сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов был приглашен для выступления в детском центре «Орленок» (Туапсе) в рамках фестиваля-форума «Бумеранг». Там он объяснял школьникам и педагогам, что пилотируемые полеты американцев на Луну были мистификацией, а ракеты Илона Маска никогда не полетят на Луну, поскольку тоже являются бутафорскими.

Как рассказал сам Коновалов в своем блоге, организаторы мероприятия посчитали, что рассказ об американцах, которые не были на Луне, но «распространяют фальшивую информацию», очень важен «для патриотического воспитания молодежи».

Президент форума, учредителями которого являются правительство Российской Федерации и Министерство просвещения, кинорежиссер Владимир Грамматиков в разговоре с RTVI подтвердил выступление Коновалова перед детьми, сказав, что теория лунного заговора США — его «козырная карта» и одновременно «его личное мнение».

Оценивая лекцию Коновалова о лунном заговоре, глава Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, академик Евгений Александров назвал ее преступной, и предложил поискать статью, чтобы привлечь его за распространение «фейков» или за пропаганду оккультизма.

После появления публикаций и критических комментариев руководство форума удалило пост о выступлении Коновалова со страницы «ВКонтакте», сам Коновалов также удалил рассказ о своей «уникальной» поездке из своего блога.