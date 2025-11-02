В Министерстве просвещения не стали отвечать на вопрос RTVI о том, сколько учеников общеобразовательных школ России продолжают изучать украинский язык на факультативах после исключения его из программы преподавания в новом учебном году.

В 2024 году Минпросвещения поделилось с RTVI данными о том, сколько детей изучают украинский язык в России в рамках обязательной программы и внеурочно. В ведомстве тогда заявили, что в новых регионах — Херсонской и Запорожской областях — его учили 43% и 61% школьников соответственно.

Тогда же в Минпросвещения подтвердили, что еще в 2023 году Институт стратегии развития образования разработал учебники по учебному предмету «Родной язык (украинский)» для 5—9 классов, чтобы применять их в школах. Однако теперь, вероятно, это учебное пособие не будет применяться по назначению.

С нового учебного года из школьной программы России исключили преподавание украинского языка. До этого он преподавался в рамках предмета «родной язык» в Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Башкортостане. В ДНР и ЛНР украинский язык тоже изучали, но менее 1% школьников и только в качестве факультативов. Теперь же для желающих изучать украинский язык школьников остаются только внеурочные занятия.

Почему украинский язык исключили из школьной программы

О том, что учебный план на 2025-2026 год не включает украинский язык, стало известно еще в июне, когда Министерство просвещения опубликовало проект приказа с изменениями в федеральные общеобразовательные программы (ФООП). Как отмечал «Коммерсантъ», в пояснительной записке была указана причина, почему это произошло: в связи с «изменившейся геополитической ситуацией в мире». Однако, как убедился RTVI, теперь в пояснительной записке этих слов нет. Вместо этого в документе говорится:

«Согласно результатам ежегодного мониторинга состояния и развития языков народов Российской Федерации, наблюдается тенденция к снижению выбора родителями (законными представителями) украинского языка для изучения в качестве родного. При таких условиях сохранение украинского языка в обязательной части учебного плана полагаем избыточным».

Вероятно, текст был отредактирован позднее.

Этот вопрос комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Это никакая не политическая декларация, это просто практический ответ на запрос общества и фактическую тенденцию. Мы же не Украина, где заставляют учить украинский язык. Ну не хотят у нас учить украинский язык. Кто же будет это насильно заставлять делать?».

Между тем и Захарова, и Министерство просвещения заверяли, что возможности для изучения украинского языка в качестве факультатива останутся.



О чем не сказали в Минпросвещения

Чтобы узнать подробности о реализации этих планов спустя два месяца после начала учебного года, RTVI обратился в Министерство просвещения с вопросами:



В скольких школах России украинский язык продолжили изучать в 2025-2026 учебном году?

Сколько школьников в масштабах страны изучают украинский язык? В каком регионе их больше всего?



Какие учебные пособия для этого используются: разработанные в России или оставшиеся в регионах со времен до начала СВО?



Каким образом в регионах измерялся спрос на изучение украинского языка?



Каким именно образом решение об изучении украинского языка в школьной программе связано «изменившейся геополитической ситуацией»?

Ведомство прислало ответ, в котором, однако, нет какой-либо новой информации о числе школьников, выбравших украинский язык в качестве факультатива. Более того, он напрямую скопирован из пояснительной записки к законопроекту о прекращении преподавания украинского в школах России:

«В федеральные образовательные программы были внесены изменения в части исключения из них программ по учебным предметам „Родной (украинский) язык“, „Литературное чтение на родном (украинском) языке“ и „Родная (украинская) литература“, — говорится в ответе Министерство просвещения. — Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 2 15-ЗГ-МП-77 несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по соответствующим образовательным программам».

Также в полученном редакцией тексте содержится цитата из пояснительной записки о том, что «изучение украинского языка возможно в рамках внеурочной деятельности», организация которой «будет осуществляться с учетом действующей нормативно-правовой базы». Наконец, есть и строчки из этого документа, согласно которым изучение украинского языка внеурочно «позволит удовлетворить потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) и сформировать у обучающихся личностные качества, соответствующие национальным и общечеловеческим ценностям».