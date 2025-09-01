Московская полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены и нанесении ножевых ранений ее новому мужу, сообщает столичный Следком в своем телеграм-канале. До задержания подозреваемый успел причинить себе телесные повреждения.

Уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следствие считает, что сегодня, 1 сентября, подозреваемый поссорился со своей бывшей женой и ее супругом в квартире на Нижней Масловке, после чего в ходе развивающегося конфликта нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Затем мужчина, как сообщает СК, напал на нового мужа жертвы и тоже несколько раз ударил его ножом.

Пострадавший госпитализирован и находится под наблюдением врачей, о его состоянии не сообщается. Подозреваемый нанес телесные повреждения и себе самому. Судя по сообщению Следкома, медицинская помощь ему была оказана на месте.

Напомним, 1 июля в петербургском Колпино мужчину задержали по подозрению в убийстве жены на глазах у их маленького сына. По данным СКР, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения минимум 14 раз ударил супругу ножом в ходе бытовой ссоры, дождался ее смерти и затолкал труп в ящик дивана, предназначенный для хранения постельного белья. Полицию на место происшествия вызвала мать мужчины: он позвонил ей пьяный после убийства, и она услышала в трубку, как на фоне разговора ребенок плачет и кричит о смерти матери. При осмотре тела жертвы выяснилось, что она была еще и избита.