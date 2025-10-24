В Москве заключили под стражу таксиста, обвиняемого в сексуальном насилии (ч. 1 ст. 132 УК РФ) над 21-летней пассажиркой. Об этом пресс-служба столичного управления Следственного комитета сообщила в телеграм-канале.

Согласно следствию, 19 октября возле бара на Большой Переяславской улице злоумышленник предложил подвезти 21-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. После ее согласия, во время поездки, когда пассажирка уснула, мужчина совершил в отношении нее некие действия сексуального характера.

После происшествия потерпевшая сразу обратилась в полицию. В результате подозреваемого задержали и завели уголовное дело.

Выяснилось, что таксист — уроженец Брянской области. По данным «МК», мужчине 54 года, его зовут Николай. Семьи и детей у него нет. В настоящий момент его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Издание пишет, что подозреваемый неоднократно «подсаживал молодых девушек» и совершал в их отношении развратные действия.

Ранее в Москве раскрыли серию преступлений, совершенных с 1992 по 2003 годы. Речь идет о 25 изнасилованиях и действиях сексуального характера, а также 11 разбойных нападениях в Восточном, Северно-Восточном, Юго-Восточном, Северном и Центральном округах Москвы.

По данным следствия, их совершил житель столицы, которого «с уверенностью опознали» потерпевшие. Его жертвами стали 16 человек, в том числе несовершеннолетние. Мужчина признал вину и дал подробные показания.