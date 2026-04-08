В Москве такси врезалось в автозак, которых перевозил двух арестованных, они получили травмы. Об этом 8 апреля сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал «112» . В ГУ МВД по городу подтвердили РБК эту информацию.

Инцидент произошел 7 апреля. По предварительным данным, в автозаке перевозили двух женщин, которых этапировали в СИЗО после судебного заседания. Пока они ехали, в них врезалось такси. В полиции уточнили, что в ДТП виновен таксист: он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в попутно движущуюся машину.

Пострадавшими оказались 20-летняя Елизавета и 48-летняя Диана. Первая была арестована в марте по делу о покушении на убийство 59-летней женщины, вторая, по профессии юрист, обвиняется в мошенничестве.

В результате аварии Диана получила ушиб головы, Елизавета — ушиб скулы. Обеих госпитализировали. После оказания медицинской помощи их вернули под стражу и этапировали в следственный изолятор.

О задержании Елизаветы по подозрению в покушении на убийство сообщалось 17 марта. По предварительным данным, злоумышленники убедили девушку в том, что ей нужно убить пенсионерку 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. В результате девушка пришла домой к женщине, распылила перцовый баллончик ей в лицо и попыталась ударить молотком. Нападение пресекли родственники жертвы, они же вызвали полицию.

Девушка заявила, что считала, будто действует по заданию мошенников и должна «ликвидировать иноагентов». Суд арестовал ее до 18 мая.