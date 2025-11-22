Семь автомобилей и два мотоцикла уничтожены в результате поджога в Москве в ночь на 22 ноября, сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал «112».

По предварительным данным, неизвестный поджег мусорку во дворе дома на Донецкой улице, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом машины. В результате сгорели семь автомобилей и два мотоцикла. Спасатели потушили огонь, пострадавших нет, утверждается в публикации.

Поджигателя ищут правоохранители, пишет «112».

Как отмечает РЕН ТВ, в чате дома соседи организовали сбор средств для владельцев пострадавших авто и мотоциклов.

В ночь на 21 ноября в Санкт‑Петербурге сгорел автомобиль Rolls‑Royce, который числится за московской компанией, принадлежащей актрисе Софье Аржаковской (известна как Софья Ская), сообщила «Фонтанка». Как пишет издание, пожар произошел, когда владелица отдыхала в санатории. В автомобиле полностью выгорел моторный отсек и часть салона.

Аржаковская в разговоре с «Фонтанкой» допустила, что причиной пожара мог быть поджог. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области информацию о поджоге не подтвердили, ведомство предварительно рассматривает версию самопроизвольного возгорания в моторном отсеке.