Московская галерея Stargift продала почтовый конверт со спецгашением и автографом космонавта Юрия Гагарина за 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уникальный лот представил коллекционер и основатель галереи Илья Слуцкин на благотворительном аукционе в пользу фонда «Живем». Как сообщил собеседник издания, этот раритет был адресован Николаю Попову, врачу Центра подготовки космонавтов, который выносил окончательное заключение о состоянии здоровья Гагарина, и подтвердил, что тот готов к полету в космос.

В галерее также рассказали, что специальное гашение на конверт нанесли 12 апреля 1964 года в Москве на Международном почтамте. В этот день Гагарин ежегодно отправлял письма Попову, чтобы отблагодарить его за помощь и участие в истории отечественной космонавтики.

В июле 2017 года организаторы аукционным домом Sotheby` выставили на торги отчет Юрия Гагарина на английском языке. Он был оформлен на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова и озаглавлен «Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике «Восток». К документу приложена фотография Гагарина в скафандре.

В сентябре 2025 года на аукционе в Лос-Анджелесе продали световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», за $3,65 млн.

Сумму назвали самой высокой в истории для реквизита из этой киновселенной. На аукционе от дома Propstore также можно было купить дуэльный световой меч Энакина Скайуокера из приквелов, ушедший за 126 тыс. долларов, кнут и пояс Индианы Джонса из «Последнего крестового похода» за 475 тыс. долларов и флейту капитана Пикара из «Звездного пути» за 403 тыс. долларов.