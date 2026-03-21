Столичная полиция разыскивает участников драки, которая произошла вечером 21 марта около Московской хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт перешедший в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ГУ МВД.

К моменту прибытия полиции участники драки скрылись. Проводится работа по их установлению и задержанию.

По предварительным данным, неизвестные напали на верующих, которые выходили из синагоги, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В конфликте участвовало около 10 человек.

Директор по коммуникациям Московской хоральной синагоги (МСХ) Дмитрий Дригайло назвал случившееся «чисто бытовым конфликтом». По его словам, инцидент в 23:20, когда группа студентов выходила с занятий в Тора Ми-Цион (молодежное движение по развитию еврейской культуры и образования при синагоге). Сама синагога в это время была закрыта.

«Напротив — парк “Горка”. Там ежедневно, особенно по пятницам, собираются люди довольно маргинального вида, подвыпившие, и иногда, бывает, ищут приключений», — рассказал Дригайло РИА Новости.

По его словам, нетрезвые молодые люди «стали лезть» к компании выходивших из здания синагоги студентов. Как пояснил Дригайло, «якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку».

Дригайло добавил, что не слышал антисемитских выкриков, но допустил, что они могли звучать в драке. Потасовка продолжалась недолго, к моменту прибытия Росгвардии все разошлись, сообщил представитель МСХ.

Он отметил, что конфликт был «спровоцирован не очень адекватным поведением людей, которые были в состоянии измененного сознания».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» в ночь на 21 марта опубликовал видео инцидента, на котором слышны выкрики со стороны нападавших: «Один русский на весь Китай-город» и «Что происходит с русским миром?» Один из молодых людей пригрозил «посадить на нож» вышедшего из синагоги мужчину.

Автор видео заявил, что нападение было совершено якобы на почве антисемитизма.

«Потом пообщался с теми, на кого напали. Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране», — предположил собеседник канала.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также президиума Совета по межнациональным отношениям Александр Брод назвал инцидент возле синагоги возмутительным.

Правозащитник призвал усилить меры безопасности на религиозных объектах столичного региона и усилить просветительские меры для населения.

Брод добавил, что вооруженные национальные конфликты за рубежом не должны провоцировать рознь между народами России.

«Знаю, что далеко не все иудеи России и Израиля одобряют действия США и Израиля на Ближнем Востоке. Иудеи России и других стран не должны становиться объектом дискриминации в связи с происходящими событиями», — сказал член СПЧ.

Американо-израильская военная операция против Ирана началась в конце февраля. В результате бомбардировок были убиты верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько членов его семьи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и некоторые другие высокопоставленные представители руководства республики. Иран в ответ наносит удары по американским базам в странах Персидского залива и других регионах.