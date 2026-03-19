Израиль и США не прекращают атаки на высокопоставленных представителей Ирана. За убийствами Али Хаменеи и Али Лариджани последовала смерть главы разведки Исламской республики Исмаила Хатиба. Чего тем самым рассчитывают добиться израильтяне и американцы и чем чревата эта ситуация — в материале RTVI.

Далеко не первые жертвы

Беспрецедентная военная кампания Израиля и США началась с убийства бессменного верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Впоследствии в результате ударов, среди прочих, погибли секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, которого СМИ называли фактическим лидером страны после смерти аятоллы Али Хаменеи, и министр разведки Исмаил Хатиб.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что эти убийства не подорвут «сильную политическую структуру» Тегерана. По его словам, США и Израиль заблуждаются, если думают, что гибель того или иного человека во власти парализует иранское правительство.

Израиль нацеливался на иранских высокопоставленных лиц и до начала очередного витка военных действий против Исламской республики. В 2023 году в Сирии был убит высокопоставленный военный советник Корпуса стражей исламской революции Рази Мусави, предположительно причастный к вооружению «Хезболлы». Тегеран обвинил в его гибели израильскую сторону.

Более того, в свой первый президентский срок в США лично Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар по местоположению иранского генерала Касема Сулеймани вблизи аэропорта иракской столицы Багдада. В результате влиятельный военнослужащий погиб.

«Каждый из погибших руководителей Ирана объявляется мучеником»

Недавние же удары Израиля и США по представителям иранской власти — это «абсолютно вероломные действия против суверенного государства», сказала RTVI научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.

По ее мнению, израильтяне и американцы действуют осознанно, преследуя определенные цели.

«Они пытаются обезглавить иранское руководство, убрать ключевых людей, на которых, как они полагают, все держится. По их логике, если убрать верхушку, то система сама посыпется, потому что в отсутствие лидеров сложно координировать решения», — сказала эксперт.

Кроме того, такие убийства могут запугать иранскую элиту, продолжает собеседница RTVI: «Никто не застрахован, и всякого, кто продолжит этот путь, ждет такая же судьба».

При этом, по ее словам, в реальности такая стратегия приводит к прямо противоположному эффекту.

«Каждый из погибших руководителей Ирана объявляется мучеником, который отдал свою жизнь за отечество. Это усиливает жесткую риторику и усиливает мобилизацию. Собственно, общество на фоне происходящего наоборот сплачивается вокруг идеи того, что нужно сопротивляться, чтобы выжить», — рассказала Евдокия Добрева.

О том, что Вашингтон и Иерусалим рискуют получить обратный результат, говорит и журналист The Guardian Питер Бомонт. В его статье допускается, что попытка «обезглавить» Исламскую республику может только усилить сопротивление, а не дестабилизировать режим.

«Тегеран способен это пережить»

У Тегерана существуют механизмы преемственности и сменяемости власти даже в нынешних условиях, сказала RTVI Евдокия Добрева. По ее словам, гибель высокопоставленных чиновников не нарушает работу госаппарата: на освободившиеся места приходят новые люди, которые следуют еще более жесткому курсу и «явно будут менее гибкими, потому что доверие к США просто полностью подорвано».

Как пишет Reuters, убийство влиятельного и опытного иранского политика Али Лариджани осложняет процесс принятия решений в Иране. После его смерти Тегеран все глубже погружается в режим, где безопасность становится единственным приоритетом, полагает агентство.

«Иранская система устроена так, что она способна пережить эти потери, несмотря на то, что они очень болезненные и неприятные. Но за счет того, что есть дублирующиеся структуры и параллельные центры принятия решений, Тегеран способен это пережить. Убийства отдельных личностей не означает разрушение всей системы», — подчеркнула Евдокия Добрева.

Между тем, продолжает собеседница RTVI, ситуация неумолимо ведет к дальнейшей эскалации, поскольку каждое политическое убийство вынуждает Иран отвечать максимально жестко, чтобы продемонстрировать «некое возмездие».

«Кто сядет после такого за стол переговоров?»

О каких-либо американо-иранских переговорах сейчас не может быть и речи, считает Евдокия Добрева: «Кто сядет после такого за стол переговоров с Вашингтоном? Судя по действиям американцев, они сами не хотят вести никаких переговоров: они убивают, как мне кажется, всех без разбора, в том числе и прагматичных политиков, с которыми возможно было бы договориться».

Подобного мнения придерживается и обозреватель CNN Стивен Коллинсон. В своей аналитической заметке он пишет, что убийства высших чинов лишают Тегеран как политической воли к переговорам, так и квалифицированных кадров, без которых заключение какой-либо сделки с Белым домом становится технически невозможным.