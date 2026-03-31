В центре Москвы подростки нашли сумку, в которой лежало $88 тыс.: часть денег они забрали себе, остальное сожгли на костре. Как оказалось, валюту выбросила в окно семилетняя девочка, которая поссорилась с матерью, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В Мещанском районе столицы девочка 2018 года рождения, поссорившись с мамой, решила ей отомстить и выбросила из окна ее сумку, в которой находились 88 тысяч долларов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после того, как деньги попали в руки подросткам, от выброшенной суммы осталось только $83 тыс., которые вернут законной владелице.

По версии, которую излагал РЕН ТВ, девочка вытряхнула содержимое сумки в окно и купюры разлетелись по воздуху. По данным телеканала, часть денег поймали дети и сожгли, еще часть якобы растащили вороны. Таким образом было утрачено около $5 тыс., говорилось в публикации.

Как пишет Mash, $83 тыс. сохранились в целости благодаря тому, что подростки, спалив часть купюр, решили присвоить остальное и дома рассказали о чудесной находке родителям, которые «приняли здравое решение найти хозяйку наличных и вернуть их».

В декабре 2025 года жительница элитного жилого комплекса «Дом на Бурденко» в центре Москвы нашла на своем балконе сумку с золотом и деньгами на общую сумму около 100 млн рублей. Как выяснилось, это было имущество соседей сверху, которое их сын-подросток пытался сбросить курьеру мошенников, но промахнулся.