Депутаты Мосгордумы проголосовали за повышение суммы штрафа, предусмотренного за проезд в наземном общественном транспорте столицы без билета, с 2 до 5 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Штрафом также будет облагаться неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, говорится в тексте проекта закона. Также предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей в случае провоза без оплаты ручной клади, количество или размеры которой не соответствуют установленным нормативам.

Помимо этого, до 1 тысячи рублей был увеличен штраф за размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций метрополитена, провоз ручной клади, животных средств индивидуальной мобильности, огнестрельного оружия, а также колющих и легко бьющихся предметов.

Та же сумма штрафа будет взыскана при использовании колесных средств для перевоза ручной клади, игре на музыкальных инструментах и применении средств звукоусиления, за исключением слуховых аппаратов, без соответствующего разрешения, и воспроизведение медиафайлов без наушников.

Штраф в размере 1 тысячи рублей также можно будет взыскивать с людей в пачкающей одежде или с предметами, которые могут испачкать других пассажиров, осуществляющих фото- и видеосъемку, нарушая правила метрополитена, бегающих, сидящих и размещающих вещи на ступенях эскалатора, пользующихся связью «пассажир-машинист» без необходимости и засоряющих подвижный состав и другие объекты инфраструктуры.

За открывание дверей вагона во время движения и остановок, провоз легковоспламеняющихся и отравляющих веществ, подъем на внешние элементы состава, вмешательство в работу беспроводной передачи данных и создание препятствий работе технических средств обеспечения транспортной безопасности был установлен штраф в 3 тысячи рублей.