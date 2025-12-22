В Москве задержали директора департамента маркетинга акционерного общества «Кавказ.РФ» по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей за содействие при заключении госконтракта. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, топ-менеджер АО «Кавказ.РФ» узнал о планах провести культурно-массовые мероприятия в туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии-Алании.

По правилам, поставщика услуг должны были выбрать через открытый конкурс. Однако фигурант предложил гендиректору одной из подрядных компаний победить в конкурсе и заключить договор за взятку в 2 млн рублей. Тот согласился.

В октябре 2025 года подрядчик передал топ-менеджеру «Кавказ.РФ» взятку в ходе встречи в кафе бизнес-центра «Москва-сити». Фигурантов задержали. Им предъявлены обвинения в получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) соответственно. При обысках у них изъяли мобильные телефоны, крупные суммы наличных и различные документы.

ФСБ не стала раскрывать имена задержанных.

Из открытых источников следует, что департамент маркетинга АО «Кавказ.РФ» возглавляет Валерий Желателев. «Интерфакс» пишет, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал человека с такой фамилией.

Ранее центральный районный суд Сочи назначил 10 лет колонии строгого режима бывшему директору местного департамента архитектуры и градостроительства, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Второго фигуранта дела, которого ведомство называет сообщником экс-директора, приговорили к 15 годам строгого режима за посредничество в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК). По информации СМИ, это бывший главный архитектор Сочи Сергей Добромыслов и его знакомый Алекс Ломакин.