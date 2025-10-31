В Москве 31 октября задержали владельца телеграм-бота по поиску персональных данных Userbox Игоря Морозкина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на два источника на osint-рынке (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам). Сейчас сервис не работает.



Морозкина подозревают в незаконном использовании, передаче, сборе и хранении информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК). РБК уточняет, что по аналогичным статьям ранее арестовали владельцев идентичных ботов — Solaris Inform и TeleSINT.

По данным Mash, над Userbox работала небольшая команда. Игорь Морозов курировал техническую составляющую, его бизнес-партнер из Беларуси отвечал за маркетинг и рекламу. Среди других сотрудников были специалисты поддержки и человек, занимающийся поиском баз данных.

Подписки на канал покупали от 5 до 15 тыс. человек ежедневно, что приносило коллективу примерно 500 тыс. руб. в день, пишет телеграм-канал. Mash уточняет, что Морозов в различные периоды жил в разных городах России, в частности, в Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Между тем телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что создателя Userbox задержали в Санкт-Петербурге, а не в Москве.



Userbox считается аналогом телеграм-канала с аналогичным функционалом «Глаз Бога», создателем которого является Евгений Антипов. Весной 2021 года у него прошли обыски, а летом суд Таганского района Москвы постановил, что деятельность телеграм-бота незаконна и нарушает «права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Сервис внесли в реестр нарушителей, а в феврале 2025 «Глаз Бога» приостановил свою работу.

