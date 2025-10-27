Предполагаемый виновник смертельного инцидента в уральском городе Ревда, где автомобиль Lada на высокой скорости вылетел на тротуар и насмерть сбил двух девочек, — это местный житель Михаил 1988 года рождения, ранее не имевший судимостей. Этими данными с Инфо24 поделился глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на место происшествия выехали несколько нарядов Госавтоинспекции и руководитель территориального ОВД Артем Лаздынь. Инфо24 уточняет, что мужчины по имени Михаил указанного возраста нет среди лиц, на которых зарегистрирована сбившая девочек машина.

«Вероятно, Михаил приобрел данный автомобиль недавно и ещё не успел зарегистрировать на свое имя, либо позаимствовал его у владельцев», — предполагает издание.

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ — о совершенном пьяным водителем нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В случае признания виновным управлявшему «Ладой» мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В ведомстве уточнили, что 37-летний мужчина сбил трех девочек, которые стояли на тротуаре и ждали, когда загорится зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. От полученных травм две пострадавшие умерли на месте до приезда скорой, третью в тяжелом состоянии увезли в больницу.

О том, что в Ревде произошло смертельное ДТП стало известно вечером 27 октября. На видеозаписи, сделанной на месте происшествия, четко видно, как автомобиль начинает хаотично двигаться по проезжей части, совершая опасные маневры. Транспортное средство практически касается нескольких других машин, создавая реальную угрозу столкновения, после чего окончательно теряет управление и с значительной силой въезжает в фасад здания.