Соглашение между Германией и Россией об уходе за военными могилами продолжает выполняться, несмотря на политические проблемы. Однако немецкой стороне стало сложнее получать разрешение на эксгумацию останков. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«Я не хочу ничего приукрашивать и должен сказать вам откровенно: [после 2022 года] все стало намного сложнее. Сейчас для нас большая проблема состоит в том, что мы не получаем разрешения на эксгумацию останков или их недостаточно», — пояснил Краузе.

По его словам, в прошлом году Народный союз Германии по уходу за военными могилами захоронил на территории России еще 4000 останков немецких солдат. За несколько лет до этого их было 10 тысяч.

«Чтобы нам выполнять нашу работу, требуется разрешение от той или иной администрации. И поскольку мы недружественное государство, администрации ведут себя жестко и в некоторых случаях не выдают разрешения. Это усложняет нашу работу и делает ее очень трудной», — признал Герман Краузе.

Германия получила право обустраивать и содержать за свой счет в России немецкие кладбища и захоронения времен Второй мировой войны по соглашению 1992 года. Также немецкая сторона взяла на себя обязательства содержать российские (советские) воинские захоронения на советской территории.

Сейчас в России создано 22 сборных немецких военных кладбища, где похоронены в общей сложности 500 тысяч немцев. Народный союз Германии надеется найти останки еще около миллиона человек и также захоронить их.

Собеседник пояснил, что организация продолжает сотрудничать в этих вопросах с МИД России и с Минобороны.

«Народный союз подчеркивает: то, что мы делаем, не имеет ничего общего с политикой. Текущая политика — не наше дело, она не имеет отношения к умершим 80 лет назад. И наш девиз неизменен: мы работаем вне политики, занимаясь гуманитарной деятельностью и напоминая о том ужасном, что произошло. Я думаю, ради выполнения соглашения об уходе за военными могилами должно быть сделано все, в том числе и с российской стороны, чтобы эти проблемы были устранены», — заключил Герман Краузе.