НАТО будет противостоять любым угрозам и принимать необходимые меры для защиты союзников, передает Reuters со ссылкой на неназванного представителя североатлантического альянса.

Иран изучает возможность ударов по объектам США в Европе, если Вашингтон вновь пойдет на обострение конфликта, сообщила ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на близкие к иранскому руководству источники.

«Как показали события начала этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, запущенные из Ирана в сторону Турции, наша система обороны и сдерживания надежна и эффективна», — сказал представитель блока, комментируя публикацию FT о возможных угрозах со стороны Тегерана.

Так, по информации издания, вооруженные силы Ирана оценили возможность ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы, в частности в Болгарии.

В случае возобновления атак США целью удара может также стать территория Кипра. Ранее в марте беспилотник уже атаковал британскую авиабазу на острове. Помимо этого, иранские военные изучили сценарий выведения из строя подводных оптоволоконных кабелей в Ормузском проливе, утверждают собеседники FT.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.