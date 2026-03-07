Суд Ост-Брабанта (Нидерланды) приговорил к пяти годам тюремного заключения и обязательному психиатрическому лечению 31-летнего мужчину: его признали виновным в секс-насилии (в том числе виртуальном) и домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает NL Times.

От действий мужчины пострадало около 30 девочек в возрасте от девяти до 16 лет. Как считает следствие, злоумышленник разыскивал детей в соцсетях — Snapchat, TikTok, Skype и Instagram* — и выдавал себя за их сверстника.

«Он подошел к этому очень расчетливо», — следует из приговора.

Установив контакт, он убеждал их прислать свои интимные фото, а когда получал их, то начинал шантажировать девочек. В отдельных случаях мужчина давал конкретные инструкции по поводу их действий. Следователи обнаружили у него большой архив файлов с детской порнографией.

Некоторых жертв он знал лично. С двумя девочками подсудимый познакомился через организацию, в которой подростки от 12 до 18 лет осваивают пожарное дело. С одной из них у него начались сексуальные отношения, когда ей было четырнадцать, а ему — 22. Сам мужчина называл это «отношениями». Однако обвинение смогло добиться судебного приговора только по одному из этих случаев, так как по второму не хватило доказательств, и дело развалилось.

Сам фигурант признался, что в соцсетях домогался 13 девочек и хранил обнаженные фотографии 15 жертв. По его словам, когда потерпевшие обратились в полицию, то он почувствовал облегчение, — потому что якобы хотел, чтобы его «остановили». Расследование против него началось после того, как одна из девочек показала матери угрозы, которые он ей присылал.

На одну из потерпевших злоумышленник попытался переложить ответственность в суде, утверждая, что она сама инициировала сексуальные действия. Однако суд раскритиковал эту попытку: «Ни в коей мере не является виной девочки то, что она стала жертвой сексуальных желаний обвиняемого».

Судья особо подчеркнул, что действия фигуранта дела серьезно сказалось на психике его жертв.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности