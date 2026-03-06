В Нижнем Новгороде при обрушении крыши заброшенного здания погиб подросток. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), передает региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в заброшенном здании на улице Станционной. По данным СК, кровля обрушилась во время прогулки группы подростков. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Состояние других несовершеннолетних уточняется. Как сообщили NN.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, всего в результате происшествия пострадали три человека.

На месте работают спасатели, скорая помощь и следователи. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.

Кроме того, к месту обрушения выехал прокурор Сормовского района Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. В рамках проверки прокуратура даст оценку «исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов».

NN.RU указывает, что, по неподтвержденной информации, подростки сами могли спровоцировать обрушение крыши. Они якобы бросали камни в потолок, что привело к обрушению здания, которое готовили к сносу.

В марте 2024 года дети играли на территории заброшенного пожарного депо в Мытищах. Группа несовершеннолетних пыталась проникнуть за ограждение через наклонившуюся бетонную плиту. Внезапно конструкция обрушилась и придавила семилетнюю девочку. Через несколько минут на место происшествия прибыли медики, несовершеннолетнюю им спасти не удалось.

Изначально следователи рассматривали версию несчастного случая, позже к ответственности привлекли замглавы Мытищ Ярослава Башлыкова. Правоохранители установили, что в 2022 году ему поручили разобраться с разрушающимся сооружением.

В феврале 2026-го Башлыкова приговорили к трем годам условно по этому делу. Ему также запретили занимать муниципальные должности.