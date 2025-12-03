В Новосибирске задержали курьера, который подозревается в нанесении удара ногой в лицо пенсионерке в подземном переходе. Мужчину поймали на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Он пытался скрыться из города. Фигурант доставлен в отдел полиции», — написала она в своем канале.

Вечером 2 декабря в соцсетях и телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой видно, как в подземном переходе молодой человек с зеленым рюкзаком службы доставки «Купер», поравнявшись с пожилой женщиной, внезапно с разворота наносит ей удар ногой в область головы. После этого пострадавшая упала, ударившись головой о стену и пол, а курьер быстро пошел вперед и успел посмотреть прямо в камеру. Он не пытался скрыть своего лица.

Утром 3 декабря Волк рассказала , что новосибирские полицейские в кратчайшие сроки установили личность курьера, которым оказался 28-летний местный житель. Как уточнила представитель МВД, появившаяся ранее в СМИ информация о том, что подозреваемый является гражданином другой страны, не соответствует действительности.

Новосибирский отдел полиции № 1 «Центральный» возбудил уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Максимально за это грозит два года лишения свободы.

Волк отметила, что видео удара ногой в голову, которое вечером 2 декабря распространили в соцсетях, вызвало «бурю справедливого негодования граждан».

Прокуратура Новосибирской области уточняет, что это случилось 2 декабря около 2:20 ночи в вестибюле перехода на улице Красный проспект. Установлено, что подозреваемый 1996 года рождения, пострадавшая женщина — 1954-го года. Ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Ранее прокуратура перепостила сообщение новосибирского паблика «АСТ-54 Black», где говорилось, что женщина после падения сильно ударилась головой. Канал также показал другое видео с тем же курьером, снятое девушкой, в которую, по ее словам, он ранее плюнул. Судя по тому, что она говорила, инцидент также произошел в подземном переходе.

В конце этого видео курьер вступает в конфликт с группой людей, один из них требует от него извинений. Затем доставщик и эти люди уходят в сторону и исчезают из кадра. По данным канала, это произошло 1 декабря, еще до нападения на пенсионерку.

В сервисе «Купер» сообщили, что в момент, когда сотрудник ударил пожилую женщину, он уже не был на задании по доставке. В компании также заявили, что молодой человек был «немедленно и окончательно» уволен.