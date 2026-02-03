В новой порции «файлов Эпштейна», опубликованных в январе Минюстом США, несколько раз упоминается фамилия российского предпринимателя, основателя агентства VIP-знакомств Петра Листермана, обратил внимание RTVI.

Фамилия Листермана фигурирует в переписке американского журналиста газеты New-York Post Ричарда Джонсона с представителями Джеффри Эпштейна. Своим письмом Джонсон уведомляет финансиста о том, что планирует выпустить статью об Эпштейне. В ней, пишет Джонсон, он будет утверждать, что несмотря на обвинения, выдвинутые против Эпштейна, тот продолжает развращать и совершать сексуальные действия с несовершеннолетними девушками.

Судя по контексту писем, Джонсон таким образом пытался получить от Эпштейна комментарий. В свою очередь финансист консультируется, как ему правильно поступить в этой ситуации. Причем консультацию ему оказывает писатель Майкл Вольф.

«Это всё та же старая история. Ты стал вечной сенсацией. На самом деле, никто больше не верит, что он вообще что-то делает — он просто перерабатывает старые сплетни, — заверяет Вольф Эпштейна. — И никто не воспринимает его всерьёз, так что вряд ли это получит дальнейшее развитие. Но точно не отвечай».

В конце письма писатель, обращаясь к нецензурной лексике, добавляет: «И пошел он *****».

Тем не менее, судя по «досье Эпштейна», статья Джонсона все же выходит 8 марта 2016 года. В ней со ссылкой на информатора, посетителя вечеринок Эпштейна в его особняке в Манхеттене и на острове в Карибском море, рассказывается, что финансист наладил «импорт девушек» из России. «Хотя всем женщинам, по-видимому, было не менее 17 лет, возраста согласия в штате Нью-Йорк, они были на несколько десятилетий моложе 63-летнего Эпштейна», — пишет Джонсон. Он отмечает, что у Эпштейна, судя по всему, есть хорошие связи в Москве.

В той же заметке упоминается имя Петра Листермана. Автор называет его сутенером. И уточняет, что тот, «или его точная копия в шапке из астраханской шерсти», был сфотографирован входящим в особняк Эпштейна в январе.

Также имя Листермана фигурирует в досье ФБР под схемой связей Эпштейна. Рядом с ним указан статус: «свидетель». Кроме того, в деле он фигурирует как «сводник».

Помимо этого в деле имеется календарь встреч Эпштейна в 2018 году. 13 февраля, судя по этому документу, встреча с Листерманом у него была запланирована на 12:30. После завтрака с адвокатом Рейдом Вайнгартеном.

Чем еще известен Петр Листерман

Листерман родился в Киеве, но имеет российское гражданство. Он действительно один из самых известных российских сводников. Его эскорт-агентство для VIP-клиентов «взращивало» девушек для олигархов. Сам Листерман об этом говорил вполне прямо.

«Когда я знакомлю девушку с олигархом, — рассказывал он в интервью «КП», — и если олигарх влюбился в нее, он ей покупает квартиру, машину, дает деньги до конца жизни. Она получает эту свободу, финансовую свободу. И делает то, что хочет».

Листерман утверждает, что именно он свел Ирину Шейк с Криштиану Роналду, а Джонни Деппа с русской танцовщицей Полиной Глен. Также он утверждал, что украинская актриса Ольга Куриленко сыграла девушку Джеймса Бонда в голливудском блокбастере именно при его непосредственном участии. Тем кто не верит, Листерман отвечал: «Запишите телефон Джессики Паркер. Наберите ее и спросите у нее».

Кроме того, Листермана связывали с гибелью топ-модели Русланы Коршуновой, которая в 18-летнем возрасте посещала «остров оргий» Джеффри Эпштейна в 2006 году. В списках пассажиров она была записана как «Лолита Экспресс». Коршунова погибла в 20-летнем возрасте. Ее тело было обнаружено на Манхеттене. На вопрос, причастен ли Листерман к ее гибели, тот отвечал: «Я до сих пор я не знаю, что произошло», говорил, что для него ее смерть стала полной неожиданностью, и утверждал, что якобы нанял частных сыщиков, чтобы разобраться в этой трагедии.

Листерман в последние годы живет за пределами России.