Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в екатеринбургском офисе компании «Облкоммунэнерго», обращение в доход России которой требует Генпрокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник оперативных службах.
«Действительно, правоохранительными органами ведутся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
С чем связан визит силовиков, не уточняется. По словам главы пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерия Горелых, ситуацию он прокомментирует позже.
22 сентября Ленинский районный суд в закрытом режиме будет рассматривать иск Генпрокуратуры, в котором она требует обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), которые принадлежат АО «СУЭНКО», а также акции и доли еще в 80 компаниях.
Ответчики по антикоррупционному иску — экс-министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. В прокуратуре считают, что благодаря им Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием «Облкоммунэнерго». Также в иске ответчиком заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Е1.RU обратился в департамент информационной политики Свердловской области, но там заявили, что ведомство не располагает информацией на указанную тему.
ГУП СО «Облкоммунэнерго» было создано в 2001 году по решению Свердловского правительства. В 2014 году его преобразовали в ОАО «Облкоммунэнерго», а в декабре 2015-го, благодаря слиянию с ПАО «Облкоммунэнерго Инвест», было создано АО «Облкоммунэнерго». Эта компания является одним из крупнейших свердловских предприятий коммунальной энергетики. «Облкоммунэнерго» предоставляет услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению для физических и юридических лиц в 185 населенных городах, поселках и деревнях региона. По информации сервиса «Контур.Фокус», ее выручка по итогам 2024 года составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 962,7 млн руб.