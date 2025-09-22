Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в екатеринбургском офисе компании «Облкоммунэнерго», обращение в доход России которой требует Генпрокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник оперативных службах.

«Действительно, правоохранительными органами ведутся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

С чем связан визит силовиков, не уточняется. По словам главы пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерия Горелых, ситуацию он прокомментирует позже.

22 сентября Ленинский районный суд в закрытом режиме будет рассматривать иск Генпрокуратуры, в котором она требует обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), которые принадлежат АО «СУЭНКО», а также акции и доли еще в 80 компаниях.

Ответчики по антикоррупционному иску — экс-министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. В прокуратуре считают, что благодаря им Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием «Облкоммунэнерго». Также в иске ответчиком заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Е1.RU обратился в департамент информационной политики Свердловской области, но там заявили, что ведомство не располагает информацией на указанную тему.