О взрыве на железной дороге в Орловской области командованию сообщил тяжело раненый Денис Оксов, который позднее умер в больнице. Подробности о том, как все случилось, рассказали RTVI его знакомые во время похорон, которые прошли 17 сентября.

Оксову было 32 года, он служил кинологом инженерно-технической группы.

По словам собеседника RTVI, 13 сентября Оксов со своими сослуживцами был на дежурстве и поехал отрабатывать очередной вызов. Росгвардейцы взяли собаку, надели бронежилеты и отправились на перегон.

«Он с собакой находился, ребята разминировали. Одну мину они вроде как разминировали, взялись за вторую. Собака показывает, где взрывчатка, а он отходит на безопасное расстояние. Он только отошел, вторая мина рванула и прям сразу возле него — третья. Собаку на 50 метров откинуло вроде. Думали, что она убежала, а потом собаку нашли без головы», — рассказал знакомый погибшего.

Сослуживцам Дениса Оксова, по словам его знакомого, взрывной волной оторвало руки. Сам Денис сильно обгорел, но выжил.

«Командиру успел дозвониться, в горячке, видно, был. Он всё воду просил. Умер в больнице после операции. Тут наши ребята деревенские, откуда он родом, понаприлетели. Один к врачу подошел, тот вышел и говорит: «Не жилец». Конечно, такой ожог. Сгорело всё на нем, одна резинка от нижнего белья осталась. Смерть лютая была, жесткая», — говорит его знакомый.

У Дениса Оксова осталась жена и маленькая дочка. Самый младший из погибших, Дмитрий Астахов, не успел даже обзавестись семьей. В июле ему исполнилось 25 лет. По словам сослуживцев, у него осталась беременная девушка,.и сейчас близкие делают все, чтобы сохранить ребенка.

Самому опытному бойцу, Дмитрию Баранову, было 37 лет. Он, как и другие его товарищи, побывал в командировках на Украине.

За проявленные отвагу и героизм все трое бойцов посмертно награждены Орденом Мужества.

Ирина Кабанова