17 сентября в Орле простились с росгвардейцами Денисом Оксовым, Дмитрием Астаховым и Дмитрием Барановым, погибшими при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Журналистка Ирина Кабанова специально для RTVI побывала на траурной церемонии и узнала, как Орел провожал в последний путь своих героев.

«Они не дрогнули в последние минуты своей жизни»

За полчаса до начала церемонии на площади Ленина уже толпятся десятки людей. Около драмтеатра стоят люди в черных одеждах и военной форме. В руках они держат букеты красных роз и гвоздик, перевязанных траурной лентой. Ко входу подносят корзины цветов и венки.

Проводить парней в последний путь приходят первые лица города и области, близкие, политики, чиновники, военные, сослуживцы, друзья, соседи и просто неравнодушные орловцы. В какой-то момент у входа в театр образовывается очередь из желающих проститься с погибшими. Кажется, что сегодня вместе с ними скорбит весь Орел.

В траурном зале стоит тишина, нарушаемая лишь сдавленными рыданиями. Воздух тяжел от горя. На сцене стоят три закрытых гроба, укрытых российскими триколорами, на них — фуражки, рядом — фотографии погибших: Дениса Оксова, Дмитрия Баранова и Дмитрия Астахова. Старшему из них всего 37 лет, младшему — только исполнилось 25.

Рядом с гробами замерли семьи погибших. В первых рядах — матери, жены, дети. Женщины сжимают в руках букеты роз, их глаза опухли от слез. Мужчины, ссутулившись, пытаются быть опорой, но и сами едва сдерживаются. Дети, притихшие и серьезные, еще не до конца понимают происходящее.

В партере театра нет свободных мест. Желающих проститься с погибшими так много, что люди постепенно заполняют проходы к рядам. Из зала то и дело слышатся женские всхлипы. В 9:30 траурную церемонию объявляют открытой, в зале звучит гимн.

На сцену поднимается начальник орловского управления Росгвардии Сергей Ольшанский. Народ затихает.

«Сегодня в нашей семье горе, — объявляет он. — Ушли лучшие, они настоящие герои. Нужно быть мужественным, чтобы выбрать службу в Росгвардии. Вдвойне мужественным — чтобы выбрать службу в ОМОН и профессию сапера. Они выполнили свой воинский долг до конца. И в тот роковой день они не дрогнули в последние минуты своей жизни, оставаясь верными присяге”.

В этот момент в зал заходит женщина с черной повязкой на голове. Она еле идет, глаза полны слез, в руках — три алые розы. Схватившись за руку сопровождающей она подходит к местам, где сидят родственники погибших.

— Ваши в центре?, — интересуется сопровождающая.

— Да, — еле вымолвив говорит женщина, и ее уводят.

В этот момент зал снова встает, чтобы почтить память погибших. Объявляется минута молчания. После нее присутствующим разрешают проститься с погибшими, и в зале выстраивается очередь.

Люди по одному подходят к портретам героев. Женщины поглаживают ткань, на которой стоят фотографии, мужчины молча вглядываются в лица. Военные снимают фуражки и отдают честь. Из зала почти все выходят в слезах.

В какой-то момент женщина в черном свитере подходит к вдове Дмитрия Баранова. «Деточка моя, держись, моя хорошая. Держись, моя маленькая. Я рядом», — говорит она и обнимает супругу погибшего бойца. Последняя молча плачет.

— Мы тут маленько собрали, чем смогли, — говорит женщина, протягивает вдове белый конверт, прощается и уходит.

В проходах, застыв по стойке «смирно», стоят сотрудники ОМОНа. На глазах этих мужественных мужчин, повидавших войну и смерть, блестят слезы. Но они держатся: утешают рыдающих женщин, находят слова поддержки для близких погибших товарищей и подбадривают друг друга.

К ним подходят мужчины, такие же крепкие, военного склада.

— Держитесь, мужики, — шепотом обращается к бойцам седой мужчина.

Его тут же поддерживает другой, в камуфляжной куртке, коротко кивая:

— Соболезную, парни.

Среди желающих попрощаться — член Союза писателей СССР Виктор Рассохин. Ребят он не знал, но не прийти не мог.

— Это такая трагедия. Есть поговорка: “Сапер ошибается один раз”. Но они не ошиблись, они вошли в вечность. Они спасли столько людей, которые даже не могли подозревать, что в такой глубинке могут оказаться диверсанты с минами. Плохо, что вот такие вещи объединяют людей. А когда все по-доброму, все разобщены, — говорит писатель и спешно покидает зал.

Через полтора часа скорбный церемониал внутри театра завершается. Но прощание не заканчивается. Люди нехотя выходят на улицу и кучкуются в молчаливые группы. На столпотворение по другую сторону улицы смотрят коммунальщики с метлами. Сегодня они готовили театральную площадь к проводам бойцов в последний путь.

Первыми из здания театра выходят росгвардейцы с венками и букетами. Цветов так много, что унести их за один раз не получается. Бойцы с полными охапками роз и гвоздик один за одним спускаются вниз. У выхода ждут катафалки.

Через несколько минут на улицу выходит мать погибшего Дмитрия Астахова. Ее окружают близкие. Под материнский плач, гробы грузят в прощальные кортежи и в полной тишине увозят на следующую точку.

«Осталась только резинка от нижнего белья»

К полудню народ перемещается к церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Академии ФСО. Здесь отпевают погибших. Богослужение возглавляет лично митрополит Тихон. На церемонии около полусотни человек, еще столько же — на улице у входа в храм.

Неподалеку сидит мужчина в сиреневой рубашке. Он хорошо знает погибшего Дениса Оксова. Ему было 32 года, служил в должности кинолога инженерно-технической группы. Именно он в тот роковой день выжил после подрыва СВУ.

— Они с моей женой крестили мальчишку. Мне кажется, добрее человека я не встречал. Я не видел его в ОМОНе никогда. Он же сначала служил по контракту на севере, на Новой земле. Потом видно не выдержал, молодой же парень, а там одни белые медведи. Ну и перешел в Орел, во вневедомственную охрану, а потом в Росгвардию, — рассказывает мужчина.

По его словам, 13 сентября, Денис со своими сослуживцами был на дежурстве и поехал отрабатывать очередной вызов. Беды ничего не предвещало. Росгвардейцы взяли собаку, надели бронежилеты и отправились на перегон.

— Он с собакой находился, ребята разминировали. Одну мину они вроде как разминировали, взялись за вторую. Собака показывает, где взрывчатка, а он отходит на безопасное расстояние. Он только отошел, вторая мина рванула и прям сразу возле него — третья. Собаку на 50 метров откинуло вроде. Думали, что она убежала, а потом собаку нашли без головы, — вспоминает знакомый погибшего.

Сослуживцам Дениса Оксова, по словам его знакомого, взрывной волной оторвало руки. Сам Денис сильно обгорел, но выжил.

— Командиру успел дозвониться, в горячке, видно, был. Он всё воду просил. Умер в больнице после операции. Тут наши ребята деревенские, откуда он родом, понаприлетели. Один к врачу подошел, тот вышел и говорит: «Не жилец». Конечно, такой ожог. Сгорело всё на нем, одна резинка от нижнего белья осталась. Смерть лютая была, жесткая, — глубоко вздыхая, говорит мужчина.

У Дениса Оксова осталась жена и маленькая дочка. Его похоронили на родной земле, в Троснянском районе.

Самый младший из погибших, Дмитрий Астахов, не успел даже обзавестись семьей. Соседи вспоминают его как хорошего, улыбчивого и добродушного парня. Он любил животных, особенно собак, и светлую одежду.

— Это самый светлый человек в нашем дворе. С самого малого возраста его знаем. Голубоглазый, все время улыбался, всегда во всем белом. Он даже зимой в светлом ходил. Сын вчера фотографии смотрит, он стоит с Дедом Морозом в белой куртке, в белых кроссовках. Светлый, очень светлый, — со слезами на глазах рассказывает женщина в сером кардигане.

В июле Дмитрию исполнилось 25 лет. По словам сослуживцев, парень хотел создать семью. У него осталась беременная девушка. И сейчас близкие делают все, чтобы сохранить ребенка.

Самому опытному бойцу, Дмитрию Баранову, было 37 лет. Он, как и другие его товарищи, побывал в командировках на Украине, и встретил смерть, вернувшись на Родину. Сегодня в последний путь его провожают жена, дети, родные и коллеги.

— Отличный парень! Всегда поможет, поддержит, выручит. Еще жить и жить. Только положительное о нем сказать могу. Жаль, что все так вышло, — говорит мужчина в камуфляже.

Череду воспоминаний прерывает колокольный звон. На улицу выходят росгвардейцы, вслед за ними мужчины в черном несут гробы. Рядом идет священник. Он окуривает гробы кадилом и напевает заупокойные песнопения.

Толпа замирает. Люди крестятся. Кто-то вслух, кто-то шепотом, желает погибшим царствия небесного и вечного покоя.

Катафалки, сопровождаемые машинами ДПС с включенными мигалками, медленно трогаются и начинают свой скорбный путь на кладбище. За ними тянется вереница автомобилей родственников и сослуживцев.

«Земля вам пухом, сыны Отечества»

Героев похоронили на аллее Славы Наугорского кладбища в ряду всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Их тела под залпы почетного караула и звуки военного оркестра предали земле.

Причастных ко взрыву до сих пор не нашли. Но орловские силовики прилагают все усилия, чтобы поймать тех, кто лишил три семьи мужей, сыновей и отцов.

Имена Дениса Оксова, Дмитрия Баранова и Дмитрия Астахова навсегда останутся в памяти орловцев как символ высшего мужества и самопожертвования. Своими телами они заслонили от беды сотни людей, чьи жизни могли оборваться от подрыва поезда.

За проявленные отвагу и героизм все трое бойцов посмертно награждены Орденом Мужества — высшей государственной наградой, которую получают те, кто, не задумываясь, отдал самое ценное ради спасения других.

Ирина Кабанова