В Орловской области 13 сентября при проверке железнодорожный путей между станциями Глазуновка и Малоархангельск были обнаружены взрывные устройства. При взрыве одного из них два человека погибли, один получил ранение, но впоследствии умер в больнице. Все трое погибших были сотрудниками Росгвардии. Журналистка Ирина Кабанова специально для RTVI побывала на месте гибели силовиков и узнала подробности случившегося.

«Мы в шоке! Это ужасно»

С первых же минут становится ясно — в Глазуновке незнакомцам не рады. После случившегося местные с осторожностью и опаской смотрят на всех, кого раньше здесь не встречали. Рассказывать о случившемся люди не хотят, объясняя это тем, что «тут все серьезно». В воздухе висит напряжение, разрядить которое, кажется, невозможно.

По станции ходят озабоченные железнодорожники в оранжевых жилетах, комментировать ситуацию они категорически отказываются, отводя глаза. Людей на платформе практически нет. В кассе — одна единственная девушка и кассир.

Сложно представить, что всего несколько часов назад в здании вокзала сидели сотни человек, ожидающих отправки своих поездов или прибытия автобусов. Сейчас же об их недавнем присутствии ничего не напоминает: даже пол отмыт до блеска.

Пенсионерка Татьяна живет возле вокзала. Транспортный коллапс она наблюдала прямо из окна. Вспоминая, она не может сдержать слезы:

— Ой, невозможно страшно стало. Я так запереживала. Сосед сказал, что три человека погибло. Так жалко. Я видела, как остановились поезда, как люди на платформы вышли. Пассажиры кто где. Дети плачут, не евши, не пивши. Очень жалко.

По словам орловчанки, автобусы к станции начали подъезжать не сразу, а только через два-три часа после взрыва. Людмила готовилась принимать людей у себя, но в какой-то момент проблема начала разрешаться.

— Автобусов было много. Один за одним. Один подъехал — загрузил часть людей, уехал. Потом следующий. Они шли вереницей. Конца и края нет. А люди все сидели, ждали, — вспоминает женщина.

Последних пассажиров удалось забрать с вокзала только утром следующего дня. Они оставались на станции на протяжении всей ночи.

— Мы в шоке! Это ужасно, — не сдержавшись восклицает орловчанка Галина. Все это время она стояла рядом и слышала рассказ землячки.

Отдельная боль для этих женщин — смерть трех росгвардейцев. Пенсионерки уверены, что силовики оказались на месте ЧП не случайно. По словам Галины, погибшие здесь не жили, они приехали отрабатывать тревожный вызов.

— Там могло быть ой-ой-ой что. Анонимка была. Кто-то анонимно позвонил и сказал, что пути заминированы. Ребята, видать, поехали проверять и подорвались, — рассказывает женщина.

Сами орловчанки, как и другие жители Глазуновки, взрывов не слышали. О случившемся узнали только по отсутствию поездов. Из разговора становится ясно, что все произошло немного дальше — в соседней деревне.

«Приезжали танки прямо в деревню»

До деревни Кривые Верхи, около которой и случился взрыв, можно добраться только на машине или такси.

— Вас что интересует? Где это все было?, — спрашивает таксист.

— Да, — отвечаю я.

После чего водитель заводит машину и молча едет к месту ЧП. В дороге мужчина признается, что слышал о том, что в деревне «вчера шел стрелковый бой и разрывались гранаты». «Война, в общем», — резюмирует орловец и заворачивает на переезд.

Спустя несколько минут такси заезжает в деревню. По обеим сторонам от дороги — поле, вдали виднеются железнодорожные пути. Рядом с ними толпится около десяти человек в оранжевых жилетах. Это железнодорожники ремонтируют полотно.

Подойти ближе не получается: все подходы отрезаны, метрах в 500 дежурит машина ДПС, рядом с ней ещё несколько машин силовиков, дальше в поле — едва заметный белый микроавтобус.

В самой деревне тихо. По данным на 1 августа 2025 года, там живет всего 112 человек, а на деле — и того меньше. Встретить кого-то на улице задача не из легких. Все дома в Кривых Верхах можно пересчитать по пальцам. Часть из них используют, как дачи, где-то вообще никто не живет, и лишь в нескольких люди обосновались на постоянке. Комментировать происшествие и здесь не хотят.

«Никаких комментариев. Ничего не знаю, ничего не видела», — говорит женщина в голубом халате лет 50 и спешно убегает в свой дом.

Как позже объяснила местная жительница Татьяна (имя героини изменено по ее просьбе — прим. ред), люди боятся, поэтому сидят дома и ждут, когда оперативники закончат свою работу. По словам женщины, силовиков на месте «очень много». Причем как местных, так и московских.

Первый взрыв в деревне услышали в третьем часу дня. Особого значения громким звукам местные сначала не придали: здесь часто сбивают беспилотники и к оглушающим хлопкам все давно привыкли. Все изменилось, когда люди вышли на улицу и увидели дым в стороне железной дороги.

— Бабахнуло два раза, а потом понеслись машины полиции, скорая. Очень быстро приехали. Мы все на улицу повыходили, узнать, что случилось. А там дым такой черный, уже рассеиваться начал. Мы как глянули: Господи Боже мой, идет война! Страшное дело. Хотели посмотреть, но нас туда не пустили, все оцепили. Потом снова скорая проехала. Мы видели, что они туда-сюда мотаются. До сих пор там что-то делают, — рассказывает Татьяна.

Подозрительных людей ни в деревне, ни у железнодорожных путей в тот день никто из местных не видел. Причина простая — вся округа заросла бурьяном и кустами, поэтому рассмотреть кого-то в этой непроходимой зелени практически невозможно.

— Как поймать этих людей? Как они попали туда? Это очень страшно. Может, эти диверсанты в кустах там сидели. Увидели, что наши ребята подошли, и бабахнули. Это страшно. Жалко наших ребят, — говорит женщина.

На этом километре железная дорога проходит по возвышенности и изгибается для плавного захода поезда в поворот. Именно там и была обнаружена взрывчатка. В случае, если бы по рельсам все-таки проехал поезд, вагоны не только подкинуло бы взрывной волной, но и унесло в обрыв. Совокупность этих факторов говорит о том, что ставка была сделана на максимально возможный урон.

По словам Татьяны, здесь подобное ЧП уже случалось:

— У нас давным-давно здесь был похожий случай. Поезд сошел с рельс, оторвались вагоны. Ну это кто-то специально сделал. И эти вагоны летели аж до кустов. Там же скорость какая. и приезжали танки прямо к нам в деревню и растаскивали эти вагоны. Там столько людей было. Это ужас.

В официальных источниках информацию об этом происшествии найти не удалось. Эта история, похоже, хранится лишь в памяти местных жителей.

«Приедем, если ничего не случится»

Пока в Кривых Верхах царит оцепенение и работают следователи, жизнь в соседней Глазуновке пытается вернуться в привычное русло. К вечеру в поселке стало спокойнее. К станции подъехали бомбилы. Из окон одной из машин доносится хит шансона «Уважаю водочку» — таксист, раскинувшись на кресле, ждет клиентов. Вот-вот приедет поезд из Курска.

Неподалеку расположилась компания пожилых мужчин. Они бурно что-то обсуждают, жестикулируют, но о происшествии не говорят ни слова. В баре через дорогу от вокзала тоже своя атмосфера — покупатели уходят оттуда с улыбкой и лязгом бутылок в пакетах. А на вокзал непрекращающимся потоком идут люди.

Вечером через станцию «Глазуновка» с разницей в несколько минут проходят сразу три поезда, поэтому на платформе в одночасье собирается около 50 человек.

Постепенно толпа разбредается по поездам. Большая часть садится в электричку до Орла.

— Когда приедем?, — спрашивает парень в джинсовке у проводницы.

— По времени, все по времени, — отвечает она и тут же добавляет. — Приедем, если ничего не случится.

На вокзал Орла поезд прибыл по расписанию. Позже в пресс-службе Московской железной дороги объявили о завершении восстановительных работ на втором пути участка Малоархангельск — Глазуновка. В МЖД добавили, что на вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам.

Ирина Кабанова