Утром 14 сентября в больнице скончался третий сотрудник Росгвардии, раненый накануне при взрыве на рельсах в Орловской области. О смерти росгвардейца в телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов», — написал он.

Взрыв произошел 13 сентября при детонации обнаруженного при проверке объекта между станциями Глазуновка и Малоархангельск. О гибели двоих силовиков на месте ЧП рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент привел к задержке движения поездов дальнего следования.

На случившееся отреагировал российский военкор Александр Сладков, который заявил, что Украина старается «открыть еще один диверсионный участок фронта».

После взрыва на путях в Орловской области произошло два инцидента на железных дорогах Ленинградской области. Сперва сошли с рельсов три вагона товарного состава в Лужском районе. Затем опрокинулся тепловоз в Гатчинском районе.

«У нас, тем временем, началась новая волна проблем. Вчера в Орловской области произошел хлопок на ж/д путях, в результате чего погибли 2 сотрудника Росгвардии, сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию Киришского НПЗ, а также в Ленобласти ночью случилась авария с ж/д составом в результате чего машинист поезда был зажат в кабине и скончался. Как вы понимаете, это всё не случайность», — написал в телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.