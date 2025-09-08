Вдова советского режиссера, народного артиста РФ Степана Пучиняна — Эмилия — смогла вернуть одну из квартир в городе Ступино, которую два года назад забрали мошенники. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Следствие установило, что в 2023 году с 81-летней женщиной связались мошенники, которые представлялись сотрудниками МВД, ФСБ и Центробанка. Злоумышленники сообщили, что квартира Эмилии Пучинян в подмосковном Ступино продана, но перехода права собственности не произошло, поскольку правоохранители якобы успели остановить регистрацию.

Аферисты убедили женщину, что ей необходимо провести фиктивную сделку купли-продажи через агентство недвижимости, чтобы сохранить недвижимость и помочь поймать преступников. Рассказывать о произошедшем родственникам и знакомым Пучинян запретили.

В результате право собственности перешло новому владельцу, позднее квартиру приобрела администрация Ступино. Когда пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, самостоятельно обратилась в городской суд и прокуратуру Московской области. Договор купли-продажи квартиры признали недействительным.

«Решение суда исполнено и благодаря вмешательству прокуратуры женщина смогла вернуть свою квартиру», — отмечает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«Меня очень грамотно обрабатывали»

Помимо квартиры в Ступино, семья Пучиняна потеряла накопления и московскую трехкомнатную квартиру. В разговоре с «Московским комсомольцем» Эмилия Пучинян рассказывала, что в августе 2023 года получила звонок от женщины, которая представилась сотрудницей МВД и сообщила, что вклады пенсионерки обнулены. Позднее ей поступило еще несколько звонков: мошенники утверждали, что деньги Пучинян пытались перевести в Польшу, но они «застряли по пути» и Центробанк может их вернуть. Для этого женщине предложили перевести средства на «безопасный счет», после чего она потеряла все накопления.

«Я думала, что все нормально, деньги сохранены. Тем более во время моих поездок мне постоянно повторяли в трубку, что нужно следовать инструкции, что все это делается, чтобы обеспечить безопасность моих счетов. Когда тебе повторяют одно и то же по несколько раз, как заклинание, трудно не поверить», — объясняла пострадавшая.

Позднее мошенники забрали у Пучинян подмосковную квартиру, а позже заставили продать и столичное жилье. С ним действовали по той же схеме: попросили составить «фиктивную сделку купли-продажи».

Кроме того, аферисты потребовали продать долю сына — Филиппа Пучиняна, сообщив, что молодого человека «заказали».

«Я, когда услышала, пришла в ужас. При этом верила каждому слову. И мне даже не пришло в голову проверить данные на квартиры в МФЦ. Сейчас я понимаю, что меня очень грамотно обрабатывали», — делилась с «МК» Эмилия Пучинян.

После звонка мошенников о продаже второй квартиры женщина рассказала о произошедшем сыну. Тот изначально не поверил, но выслушав аргументы матери, согласился на сделку.

На продаже квартир история не закончилась. Мошенники отправили Эмилию и Филиппа Пучинян в гостиницу, где они якобы должны были дождаться поимку мошенников, а после получить новые документы на квартиру.

«Для того чтобы нас окончательно убедить, звонил еще и “юрист Центробанка” и рассказывал, что с нашими деньгами все в порядке, даже поблагодарил за выполнение гражданского долга. Я тогда облегченно выдохнула и даже порадовалась», — вспоминала Пучинян.

Однако спустя несколько дней злоумышленники начали давать пострадавшим «задания», в частности требовали изготовить два коктейля Молотова и с небольшого расстояния бросить их в КПП ОВД «Московский». На шум прибежал охранник гостиницы и вызвал полицию. Еще до переезда правоохранителей мошенник признался, что обманул семью Пучинян.