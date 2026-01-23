В результате атаки беспилотников около 4 часов утра в Пензе произошел пожар на нефтебазе, сообщил в телеграм-канале губернатор области Олег Мельниченко. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал глава региона.

Мельниченко также напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения дронов. Губернатор призвал доверять только проверенной информации.

Позже глава региона сообщил, что прибыл на место ЧП. По его словам, четыре бепилотника были поражены системой ПВО.

«Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — сказано в сообщении Мельниченко.

В 07:13 губернатор написал, что на территории Пензенской области отменен план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность». Запрет на использование воздушного пространства снят.