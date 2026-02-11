В Перми массово отравились воспитанники детского сада №394, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Сколько детей заболели, ведомство не уточнило.

В сообщении говорится, что в детсаду зарегистрированы «единичные случаи острой кишечной инфекции», после чего были начаты «противоэпидемические мероприятия». Предположений о том, что могло стать причиной массового отравления, Роспотребнадзор не делает. При этом телеграм-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на горячую линию ведомства пишет, что у заболевших детей диагностировали сальмонеллез, и нескольких даже пришлось госпитализировать.

По данным канала, о первых случаях болезни стало известно еще 2 февраля. Два дня спустя в детсаду объявили карантин. Читатель «ЧП Пермь», чей ребенок ходит в это учреждение, сообщил, что в одной из групп семеро детей слегли с одинаковыми симптомами — повышенной температурой, тошнотой, рвотой и диареей. После того как двух или трех заболевших положили в инфекционную больницу, был поставлен диагноз — сальмонеллез.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella, которые передаются алиментарным путём при употреблении инфицированных продуктов животного происхождения (яйца, мясо птицы, молочные изделия), не прошедших достаточную термическую обработку, а также через загрязненную воду. Проявляется синдромом интоксикации (лихорадка, слабость) и гастроэнтерита (тошнота, рвота, обильная водянистая диарея, боли в животе), с риском развития обезвоживания, особенно у детей и пожилых. Диагноз подтверждается бактериологическим исследованием (посев кала, рвотных масс), основу лечения составляет регидратационная терапия; антибиотики показаны только при тяжелых формах.

В понедельник, 9 февраля, родители воспитанников детсада выяснили, что его руководство разорвало договор с компанией, которая поставляла туда пищевую продукцию. По состоянию на 11 февраля детское учреждение все еще закрыто на карантин, сообщает телеграм-канал.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты проверили здание детсада и пищеблок, взяли пробы еды из столовой и с кухни, воды из водопровода, а также сделали смывы с различных предметов в помещениях. Сейчас проводится обследование сотрудников. Кроме того, ведомство провело проверку фирмы, которая по договору организовывала питание детей.

«Организовано обследование сотрудников пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий», — добавили в управлении.

Ранее сообщалось о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей Пхукета (Таиланд). По предварительным данным, причиной стала бактериальная инфекция, которой отдыхающие заразились через лед в напитках, изготовленный из некипяченой водопроводной воды.