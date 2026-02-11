В Перми неизвестные, представившись сотрудниками военкомата, сообщили матери военнослужащего о гибели сына, а после того, как информация об этом не подтвердилась, начали угрожать ей физической расправой, сообщает v-kurse.ru.

Аферисты вышли на связь с женщиной через мессенджер Telegram. Как пишет портал, ей сообщили о гибели сына в зоне проведения военной операции и предложили уточнить детали в краевом военкомате, указав его настоящий номер.

Злоумышленники также прислали пермячке скан паспорта якобы ее погибшего сына и заявили, что его тело «сильно обгорело и прибудет в цинковом гробу». Профиль, с которого поступали сообщения, был оформлен фотографией мужчины в военной форме.

По данным v-kurse.ru, молодой человек не участвует в СВО, поскольку проходит срочную службу в армии России. Когда женщина убедилась в том, что ее сын жив, она прекратила переписку с мошенником, однако через неделю ей начали поступать угрозы с других аккаунтов.

В частности, жертве мошенников «в грубой форме» угрожали физической расправой, утверждая, что знают ее внешность и адрес проживания, пишет портал. В сообщениях говорилось, что она должна «ответить за сына». При этом мотив злоумышленников остался неясным, поскольку они не требовали от женщины денег.

Портал пишет, что теперь мать военнослужащего намерена обратиться в правоохранительные органы за защитой. В военном комиссариате Пермского края пояснили v-kurse.ru, что речь идет о мошенничестве.

Там уточнили, что аналогичные обращения поступают «по два-три раза в день». В связи с этим в ведомстве напомнили, что сотрудники не используют мессенджеры для извещения о смерти военных.

«Военный комиссариат приглашает и уведомляет родственников официально, предоставляет документацию, подтверждающую гибель», — сказали в местном органе Минобороны России.

Всплеск таких случаев фиксировался и в прошлом году, отметили в пермском военкомате. Тогда злоумышленники звонили, представлялись сотрудниками оборонного ведомства или сослуживцами военнослужащих и под разными предлогами пытались выманить деньги у их родственников.