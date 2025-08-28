В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который стрелял из пневматического пистолета во дворе школы, сообщает 78.ru. Позже выяснилось, что это охранник учебного заведения.

По данным издания, 27 августа в полицию позвонил очевидец и сообщил, что неизвестный ходит по школе № 263 и стреляет из пистолета воздух. Сотрудники полиции установили, что это 34-летний уроженец Дагестана, который был временным сотрудником школы. Мужчина заменял основного охранника на период летних каникул.

Полиция установила, что задержанный сделал как минимум пять выстрелов из пневматического пистолета. По словам мужчины, он просто решил проверить пистолет и стрелял в воздух — повреждений нет.

Piter.TV отмечает, что у охранника изъяли пистолет с пульками и несколько баллонов с углекислым газом. Во время стрельбы учащихся и сотрудников школы в здании не было.

В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.