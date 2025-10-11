В Санкт-Петербурге пенсионерка за несколько месяцев отдала мошенникам 26,5 млн рублей, сейчас их ищут. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

10 октября 71-летняя петербурженка обратилась в полицию Красногвардейского района города. По ее словам, в мае ей позвонили мошенники и представились сотрудниками силовых и других структур.

Как отметили в МВД, под предлогом «декларирования денежных средств и сохранения имущества» злоумышленники заставили ее передать им деньги — 26 512 000 рублей — через курьеров. Все это продолжалось пять месяцев — до сентября 2025 года. Только потом женщина пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), мошенников разыскивают.

В июле пенсионерка из Москвы за пять дней телефонного общения с мошенниками передала им 5 кг золота, $200 тыс., €20 тысяч и 4 млн рублей.

Неизвестный мужчина связался с ней и представился сотрудником сервисной службы, занимающейся установкой и заменой домофонов. Он сказал, что в доме, где она живет, скоро будут менять устройства. Чтобы получить электронные ключи, мужчина попросил женщину продиктовать код из СМС.

После этого жертве позвонил другой аферист, который представился сотрудником Роскомнадзора. Он сказал, что предыдущий собеседник украл ее данные и оформил на нее и ее мужа персональные доверенности. Из-за этого их сбережения могли быть похищены. Чтобы защитить деньги, женщина начала следовать его инструкциям. После этого пенсионерка передала деньги и имущество, а затем обратилась в полицию.