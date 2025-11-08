В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка по указанию мошенников сняла с карты матери 700 тыс. рублей и передала их курьеру на другом конце города. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Как рассказала мать девочки, 6 ноября дочь взяла ее карту и ушла в магазин за мороженым. Спустя десять минут родителям пришло уведомление о списании со счета 700 тыс., при этом сама школьница на связь выходить перестала.

Позднее в полицию обратился и отец девочки. По его словам, аферисты потребовали от него 300 тыс. и отправили видео с его дочерью, на котором она едет в неизвестном автомобиле.

Вскоре несовершеннолетняя сама позвонила родителям. В разговоре с полицейскими юная петербурженка призналась, что мошенники звонили ей в течение дня, в конце концов убедив ее снять деньги с карты матери и передать их курьеру.

Девочка рассказала, что аферисты вызвали ей такси до одного из домов на улице Есенина, где неизвестный забрал у нее 700 тыс. Затем ее высадили на Московском проспекте, откуда она позвонила родителям.

По словам ребенка, курьер выглядел на 20—25 лет, был одет в черное с капюшоном на голове. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Аферистов ищут.

Ранее в МВД заявили, что количество пострадавших от киберпреступлений несовершеннолетних россиян выросло на 120%. В ведомстве подчеркнули, что это «тревожный сигнал» и предупредили, что помимо знаний, друзей и хобби интернет «открывает дверь для мошенников, агрессии и фейков».

Там уточнили, что злоумышленники воздействуют на детей с помощью психологических манипуляций, ориентированных на определенный возраст, похищая таким образом крупные суммы.