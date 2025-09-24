Правоохранительные органы Санкт-Петербурга не смогли завершить осмотр тела бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, обнаруженного утром 24 сентября в здании консульства Армении. Об этом сообщает «Фонтанка».

По ее данным, следователи и оперативники, получившие первоначальное разрешение от консула, были вынуждены покинуть территорию дипмиссии после поступления соответствующего распоряжения из МИД Армении.

Обновление в 17:35. Следователи и криминалисты продолжают работу в консульстве Армении в Петербурге, где было обнаружено тело Бориса Авакяна, сообщили источники «Ъ-СПб» в правоохранительных органах.

Вечером 23 сентября Бориса Авакяна доставили в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения ходатайства о его заключении под стражу и возобновлении уголовного дела, которое ранее было приостановлено в связи с его участием в военной операции.

В ходе перерыва в заседании, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, Авакян воспользовался возможностью покинуть здание суда под предлогом необходимости выйти на перекур. После этого ему удалось самостоятельно добраться до здания Генконсульства Армении в Санкт-Петербурге.

Сразу после этого Авакян был объявлен в федеральный розыск. Позднее сам экс-чиновник, находясь на территории консульства Армении, подтвердил свое местонахождение и сообщил, что за последний месяц неоднократно подвергался проверкам документов. Это связано с тем, что власти Армении объявили его в розыск по статьям, касающимся незаконного пересечения границы и отмывания денег.

Авакян выразил намерение быть экстрадированным в Армению для участия в следственных действиях и судебном процессе. По его словам, он был готов предстать перед правосудием на родине.

Утром 24 сентября поступила информация о смерти Бориса Авакяна на территории дипломатического представительства. По предварительным данным, бывший чиновник покончил с собой.

Уголовное преследование Авакяна

Уголовное дело в отношении Бориса Авакяна было возбуждено в 2024 году, по нему проходят 21 человек. В августе 2025 года судебное производство было приостановлено в связи с заключением фигурантом контракта с Минобороны России для участия в СВО. Основанием для возобновления процесса 23 сентября послужило расторжение Авакяном этого контракта.

Карьерный путь Авакяна включал руководство крупнейшим таможенным брокером порта «Санкт-Петербург» до 2010 года. С 2010 по 2014 год он занимал пост заместителя руководителя управления Росимущества по Ленинградской области. С 2014 года перешел в сферу земельного надзора, работая в аппарате главного государственного инспектора Санкт-Петербурга и управлении Росреестра.

Первое уголовное дело в отношении Авакяна было возбуждено в 2016 году по статье о контрабанде. На тот момент ему удалось выехать в Армению, после чего основания для уголовного преследования были пересмотрены. В 2018 году Авакян официально заявил об отказе от российского гражданства. Повторно экс-чиновника задержали в Санкт-Петербурге 18 сентября 2025 года.