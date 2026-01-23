В Московской области сотрудники полиции подозреваемых в краже 104 картин из частной коллекции ученого, сообщила в телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (тайное хищение чужого имущества).

«По имеющимся данным, злоумышленник перелез через забор научного института в Подмосковье, поднялся по пожарной лестнице на чердак. Взломав дверной замок, он проник внутрь помещения, где находилась коллекция живописи, принадлежащая одному из ученых», — говорится в сообщении Вовк.

По ее словам, подозреваемому помогала знакомая, которая ранее работала в организации и знала, где хранятся полотна и как отключить сигнализацию.

Для того, чтобы вынести 104 картины, подозреваемый несколько раз возвращался на место преступления. Ущерб превысил 32 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, где находятся подозреваемые и задержали их. Во время обыска в квартире фигуранта были найдены все украденные полотна. Фигуранта дела заключили под стражу, а его сообщница находится под домашним арестом.

«112» пишет, что картины были похищены у академика Виктора Карцева. Он является известным химиком и коллекционером произведений изобразительного искусства. Кроме того, Карцев — почетный член Академии Художеств.