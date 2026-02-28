В Подольске тракторист случайно завалил снегом 11-летнего мальчика, тот погиб. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. Накануне его искали волонтеры и полиция.

Вечером 27 февраля школьник вместе с друзьями ушел кататься с горки, но домой так и не вернулся. По данным местных телеграм-каналов, в 22:00 в микрорайоне Кутузово начались поиски, однако записи с камер видеонаблюдения и опросы местных жителей не дали никаких результатов.

На следующий день, 28 февраля, тело подростка обнаружили в сугробе на Бородинской улице. По версии следствия, школьник выкопал туннель и находился там, когда проезжающий мимо трактор во время уборочных работ завалил снегом выход из сугроба. Самостоятельно мальчик выбраться не смог. «Типичный Подольск» пишет, что водителя техники опросили. Выяснилось, что он не заметил подростка.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.2 ст.216 УК РФ). Подольская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Надзорным ведомством также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей организации.

Ранее в Свердловской области двух школьников — восьми и девяти лет — засыпало снегом, когда они катались на тюбинге с горы Сокольная. Оба погибли. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В январе в Красноярском крае под завалами снега погибла 10-летняя девочка. По данным следствия, она играла в снегу и выкопала туннель, но внезапно верхняя часть сугроба обрушилась и перекрыла выход. Сил выбраться ей уже не хватило и она погибла. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109).