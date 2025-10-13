Метеостанция подмосковного Наро-Фоминска сообщиа о выпадении первого в этом сезоне снега. Об этом говорится в телеграм-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Отметим, что метеостанции подмосковного Наро-Фоминска и Внуково, что в Новой Москве, сегодня отметили выпадение первого в этом сезоне снега. Также осадки в виде снега наблюдались в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях», — говорится в сообщении синоптика.

Леус уточнил, что в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, за прошедшую ночь выпало 9 мм осадков, на других метеостанциях города в осадкомеры метеорологов попало от 5 мм в Строгино до 13 мм в Бутово. В ТиНАО, в Михайловском осадки выпало 20 мм осадков или около трети (29%) от месячной нормы октября.

Синоптик также рассказал, что в течение дня дождь с мокрым снегом, в регионе продолжатся, и в отдельных районах их количество вновь превысит категорию сильных, не исключены новые суточные рекорды. Температура в столичном регионе ожидается в пределах +2…+7°.

Накануне мэрия Москвы сообщала, что сильный дождь с мокрым снегом ожидается в ночь на 13 октября в Троицком и Новомосковском административных округах. Столичные власти просят горожан быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями.

Леус отметил, что дождь и мокрый снег вызовет североатлантический циклон «Герхард», который движется от Карелии к Москве и Подмосковье.