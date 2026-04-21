В посольстве Израиля в России подтвердили RTVI факт происшествия в московском аэропорту Домодедово, где, как сообщали СМИ, 19 апреля были задержаны около 40 пассажиров — израильских граждан, прилетевших рейсом из Тель-Авива, которых допрашивали в течение нескольких часов. В пресс-службе отметили, что урегулировать ситуацию удалось по дипломатическим каналам в контакте с «соответствующими органами». Дипломаты работают над тем, чтобы подобные случаи «не повторялись».

«Сразу после получения информации об инциденте с задержанием израильтян в Домодедово посольство Израиля связалось с соответствующими органами. В результате вмешательстьва посольства ситуация была урегулирована. Со всей серьезностью относимся к факту задержания граждан Израиля и продолжаем диалог с российскими властями с целью недопущения повторения подобных случаев», — заявили RTVI в пресс-службе посольства Израиля в Москве.

Сообщалось, что от израильтян требовали разблокировать телефоны, их обвиняли в «войне с Ираном», чьи враги — также «враги России», и, в конце концов, отпустили после подписания неких документов с предупреждением. В израильской дипмиссии не привели RTVI подробности того, что именно происходило с задержанными и в чем их обвиняли.

Израильский портал Ynet писал о подключении к урегулированию МИД Израиля и цитировал главу ведомства Гидеона Саара о «неприемлемости» таких происшествий.

«Я с уверенностью говорю, что в моем понимании российские власти борются с антисемитизмом бескомпромиссно. И я этому рад» — говорил ранее посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью RTVI.