Россияне, которые сейчас находятся в Японии, пока не обращались в посольство из-за невозможности покинуть страну. Об этом RTVI заявили в российской дипмиссии в Токио, комментируя ситуацию с массовой отменой рейсов китайскими авиакомпаниями. Там признали, что проблема действительно существует, но она «решается при непосредственном обращении» пассажиров к представителям авиаперевозчиков КНР, через которую осуществляются многие стыковочные рейсы.

«Посольству России в Токио известно о сложившейся ситуации вокруг отмены рейсов между Китаем и Японией со стороны китайских авиаперевозчиков. Однако на текущий момент обращений по поводу невозможности покинуть архипелаг от находящихся здесь россиян не поступало», — сообщили в посольстве в ответ на запрос RTVI.

В российской дипмиссии добавили, что эта «проблема решается при непосредственном обращении пассажиров к представителям китайских авиаперевозчиков», которые «с большой готовностью идут навстречу своим клиентам в вопросе возвращения денежных средств за билеты или предоставления альтернативных дат вылета».

«Выбрав вариант с получением компенсации, граждане впоследствии могут воспользоваться услугами других авиалиний для возвращения на Родину», — заключили в посольстве России в Японии.

Массовые отмены рейсов между Китаем и Японии начались в середине ноября из-за напряженности в отношениях Пекина и Токио. Ситуация между странами обострилась после того, как японский премьер Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может создать ситуацию, которая «будет угрожать выживанию» Японии. Она также допустила, что это может вынудить Токио воспользоваться правом на «коллективную самооборону».

14 ноября китайские власти призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию, а авиаперевозчики КНР резко начали сокращать количество рейсов на архипелаг. На этом фоне появились проблемы и у российских туристов, которые планировали полететь в Японию с пересадкой в Китае, — об этом сообщал RTVI.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян, заверил RTVI, что в АТОР не фиксируют случаев, когда бы отменили перелет и не пересадили туристов на другой рейс.

«С точки зрения отмены рейсов, действительно, такая ситуация с Японией есть. <…> Но я бы не назвал это массовым явлением. Туристов пересаживают на [другие] рейсы, но какой-то критической ситуации мы не наблюдаем», — говорил Артур Мурадян.