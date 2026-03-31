Обстановке в Иране «соответствует реалиям военного времени». Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов. По словам дипломата, россияне могут покинуть страну сухопутным путем через Азербайджан, Армению и Туркменистан — это «оптимальные маршруты». В посольстве также рассказали о ситуации с туристами в Исламской республике.

«Оптимальные маршруты для выезда из страны — через Астару в Азербайджан, КПП «Нурдуз»/«Агарак» в Армению, КПП «Серахс» в Туркменистан», — напомнил посол России.

По словам Алексея Дедова, непосредственно через Азербайджан «выехали все, кто намеревался».

«Для пересечения границы с Азербайджаном иностранным гражданам необходимо иметь специальный код, который выдается азербайджанскими властями. Для его получения необходимо заблаговременно обратиться в посольство с соответствующим запросом, предоставить данные своего загранпаспорта», — прояснил дипломат технические детали.

По данным посла, «обычно код приходит через два дня».

«Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе», — добавил Алексей Дедов.

По его данным, сейчас на территории Ирана остались в основном сотрудники российских загранучреждений и персонал атомной станции «Бушер», а еще члены смешанных семей.

«По нашим данным, российских туристов практически нет. Не исключаем присутствие так называемых «автономных» путешественников, заехавших в Иран вне организованных групп. Но на связь с сотрудниками посольства они не выходили», — заключил Алексей Дедов.