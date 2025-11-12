Вашингтон не обсуждал с Москвой свое решение изменить текст ежегодной антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Об этом заявил RTVI и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Нет, они с нами это не обсуждали», — ответил дипломат на вопрос RTVI о том, известно ли российской стороне о желании Соединенных Штатов убрать из документа упоминания о территориальной целостности Украины.

Накануне издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Соединенные Штаты хотят смягчить ежегодную резолюцию, осуждающую Россию за военный конфликт на Украине.

Речь идет о ежегодной резолюции, которую Киев представляет в Третий комитет ГА ООН. Ранее в ней прописывалась приверженность территориальной целостности страны, а также осуждалось присоединение Крыма к России в 2014 году и вхождение Донбасса, Херсона и Запорожья. Теперь же Вашингтон хочет, чтобы резолюция была переработана: убрать оттуда упоминание «территориальной целостности» или «агрессии».

«Это очередной пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в критический дипломатический момент. Если эти формулировки уберут, это станет однозначным сигналом Москве: Соединенные Штаты больше не возглавляют защиту международного порядка», — заявил Kyiv Post один из европейских дипломатов.

Издание отмечает, что несколько стран Европы пытаются изменить курс США в этом вопросе до голосования по резолюции.

В декабре 2024 года Соединенные Штаты и еще 77 стран проголосовали за аналогичную резолюцию. Документ был принят 78 голосами.